Bárbara de Regil hará una película en Hollywood aunque no es Eiza González: “Tiene un acento perfecto”

Bárbara de Regil, reconocida por su carrera en México como actriz e influencer fitness, se encuentra en los preparativos finales para su debut en Hollywood. Así lo confirmó la propia actriz en una reciente entrevista, donde reveló que viajará a Estados Unidos para filmar una película en inglés.

A pesar de no revelar el título del proyecto, De Regil aseguró estar emocionada y nerviosa por este nuevo reto. “Tengo 101 escenas, y aparte en loca, grito, o sea, todo, hago todo”, confesó la actriz, destacando la intensidad de su personaje.

Bárbara de Regil / Instagram: @barbaraderegil

Bárbara de Regil reconoció el acento que tiene Eiza González en las películas de Hollywood

Aunque no era uno de sus objetivos principales, la oportunidad de trabajar en Hollywood llena de satisfacción a Bárbara. Sin embargo, reconoció que el idioma representa un gran desafío para ella. “Sí sé hablar inglés, pero tengo muchísimo texto”, admitió, y agregó que está tomando clases intensivas para mejorar su pronunciación y fluidez.

La comparación con Eiza González, actriz mexicana que ha triunfado en Hollywood, fue inevitable. De Regil confesó sentir miedo de no poder alcanzar el mismo nivel de dominio del idioma que su compatriota. “Me dio miedo, porque yo no soy Eiza González, que tiene un acento perfecto”, expresó.

Esposo de Barbara de Regil fue clave para ir por sus sueños y quitarse el miedo

Finalmente la actriz aseguró que gracias al apoyo de su esposo, se animó a aceptar este nuevo proyecto. “Me dio miedo, porque soy una miedosa”, dijo, pero finalmente decidió enfrentar sus miedos y aprovechar esta oportunidad única.

“Fer me empoderó y me dijo ‘¿tú miedo, Bárbara de Regil? Si ya hiciste una película en ruso, cómo no vas a poder en inglés”.

