Adrián Marcelo destroza a Bárbara de Regil por hacer ejercicio en pleno avión: “Tienes un problema”

En días recientes, Bárbara de Regil se volvió a ser tendencia en redes sociales tras compartir un video donde aparece realizando ejercicio en el pasillo de un avión. La actriz e influencer explicó que llevaba más de 35 horas de vuelo y necesitaba estirarse, pero su rutina improvisada rápidamente se convirtió en blanco de burlas y críticas tanto en México como en medios internacionales.

El video llegó a manos del polémico cómico regio Adrián Marcelo, quien, fiel a su estilo sarcástico, no dudó en lanzar comentarios irónicos sobre la peculiar escena. Su reacción, grabada mientras veía el video en compañía de amigos, generó aún más polémica.

Así fue el momento:

¿Ustedes también se ponen a hacer ejercicio en pleno vuelo, como lo hace Bárbara de Regil? 👀🤔 pic.twitter.com/NhFef8KWZ9 — Prófugos del Ácido Fólico (@EsdeProfugos) November 20, 2024

Adrián Marcelo lanza su burla sobre el video

El siempre controversial Adrián Marcelo vio el video de Bárbara mientras estaba con amigos. Entre risas y asombro, el ácido conductor, quien ha dicho que tiene estudios de psicología, expresó su incredulidad ante la situación:

“Bárbara de Regil ejercitándose en pleno vuelo. Ay, no seas mam... . Sí, es ella. No, no, no, no puede ser”, dijo luego de ver el video Adrián Marcelo.

Marcelo aseguró que el comportamiento de la actriz es un indicio de un problema más profundo:

“Está mal, Bárbara. Debes aprender que tienes un problema serio. Es un grito de atención terrible, ni yo —que me encanta atraerla— llegaría a esto”. Adrián Marcelo

Así fue como Bárbara de Regil se ejercitó en pleno vuelo.

Adrián Marcelo pide a Bárbara de Regil que justifique por qué decidió hacer ejercicio en un avión

A pesar de las duras críticas, Adrián Marcelo expresó que aún tenía la esperanza de que todo fuera una broma o un reto que Bárbara de Regil había aceptado. “Lo único que quiero ver en unos meses es un video en el que diga que estaba bromeando, que era un reto, que apostó", dijo entre risas, mostrando que, aunque la situación le resultaba absurda, esperaba una justificación más racional por parte. de la actriz.

Finalmente, Adrián concluyó su intervención con un tono más serio, al señalar que no estaba del todo a gusto con lo sucedido y que esperaba una aclaración por parte de Bárbara. “Yo necesito una explicación”, insistió, dejando claro que su postura no era solo de burla, sino también de preocupación por la imagen pública de la actriz.

Hasta el momento, Bárbara de Regil no ha respondido a las críticas de Adrián Marcelo. Sin embargo, ya ha expresado su postura ante comentarios negativos, especialmente luego de la viralización internacional de su video y ser difundido en otros medios.

¿Qué dijo Bábara de Regil a quienes la criticaron por hacer ejercicio en pleno vuelo?

Bárbara de Regil no tardó en responder a las críticas que recibió por un video en el que se le ve haciendo ejercicio durante un vuelo. A través de su cuenta oficial de Instagram, la actriz explicó que su comportamiento no se debe a un “trauma” o una obsesión, sino a razones de salud.

En su publicación, Bárbara aclaró: “A los ‘medios’ que están criticando esta acción y diciendo que hice eso por traumada del ejercicio, estuve 38 horas sentada en un vuelo... Esos movimientos que ven son para evitar trombosis”. Además, mencionó que no puede estar sentada tanto tiempo sin moverse.

A pesar de su explicación, las críticas en redes sociales no han cesado. Bárbara también comentó que no soporta la “vocecita como del chismecito ‘del baras’ (barato)”, para defenderse de cómo ha sido tundida por ponerse a hacer ejercicio en el avión.

Así lo dijo Bárbara de Regil: