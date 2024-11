Martha Figueroa arremete contra Bárbara de Regil por hacer ejercicio en avión: “Desfiguros”

Bárbara de Regil se convirtió en objeto de críticas en redes sociales debido al video viral en el que se le ve ejercitándose en pleno vuelo.

La protagonista de ‘Rosario tijeras’ dio mucho de qué hablar en las redes sociales por su más reciente controversia. La actriz se mostró haciendo sentadillas y trotando sobre su mismo eje arriba de un avión.

La mayoría de redes sociales consideraron que este es “otro nivel de obsesión” por el ejercicio. Aunque la famosa ha dejado claro que es verdaderamente afín de los buenos hábitos para lucir una figura envidiable y sana, cibernautas consideraron que esta acción fue “demasiado”.

¿Qué dijo Bárbara de Regil sobre las críticas por hacer ejercicio en pleno vuelo?

Como era natural, las críticas llegaron a oídos de Bárbara. Por esta razón, explicó por qué tomó la decisión de hacer ejercicio arriba de un avión. ¡Aseguró que es un tema de salud!

A través de su cuenta oficial de Instagram, la histrionisa reposteó dicho video polémico en sus historias y comentó que no puede estar sentada por tanto tiempo. Mencionó que esta acción le evitará una trombosis.

“A los ‘medios’ que están criticando esta acción y diciendo que hice eso por traumada del ejercicio, estuve 38 horas sentada en un vuelo... Esos movimientos que ven son para evitar trombosis”. Bárbara de Regil

Añadió: “Sobre todo porque yo no sé ustedes, pero yo no puedo estar sentada tanto tiempo. P.D. ¿Soy la única que no soporta esa vocecita como del chismecito ‘del baras’ (barato)?”.

Así lo dijo Bárbara de Regil:

Martha Figueroa despotrica contra Bárbara de Regil por hacer ejercicio en pleno vuelo

Para dejar en claro que no le interesan las críticas, Bárbara volvió a subir un video ejercitándose en pleno viaje. Sin embargo, quien no pudo evitar lanzar su contundente opinión de dicha situación fue Martha Figueroa.

Durante la más reciente transmisión del programa ‘Con permiso’ de Unicable, la también colaboradora de ‘Hoy’ comentó que eran ridiculeces lo que hizo Bárbara. ¡Dije que hace puros desfiguros!

“No sé si nunca había viajado o qué, en un vuelo lejano, porque se puso a hacer una de desfiguros en el avión. Mira, ahí está el esposo sentado y ella está en el pasillo al lado haciendo estas ridiculeces”. Martha Figueroa

Agregó: “Qué porque no le fuera a pasar algo, que no le fuera a dar una trombosis… Te digo una cosa, si tú pagaste también un boleto carísimo y se te pone a brincar esta al lado, dices: ‘Oiga, capitán, o la baja del avión, o qué hacemos”.

Finalmente, la periodista consideró “injusto” que no se tomen cartas en el asunto con respecto a la actitud de De Regil. Aseguró que hay muchas personas a las que reprenden por hacer “relajo” arriba de un avión.

Concluyó: “Oye, si bajan a los que están haciendo desma…, (que también la bajen a ella). Generalmente hay unos vuelos en los que uno quiere dormir o descansar… Y está como chango ahí”.

Al momento, Bárbara de Regil no ha respondido a las fuertes declaraciones de Martha Figueroa. ¿Habrá pleito?

Y Martha no fue la única que se le fue con todo a de Regil. Adrián Marcelo también aprovechó para hacer sorna de la situación. Le dijo a Bárbara: “Tienes un problema”.

