Daniela Romo despide a Tina Galindo con fotos inéditas

Ante el fallecimiento de la productora de teatro y televisión, Tina Galindo, el público esperaba la reacción ante esta pérdida de su inseparable, Daniela Romo.

La cantante acudió a darle el último adiós y le expresó emotivas palabras.

“Tina es el ser que me dio el ser sin parirme, es un vacío grandísimo en mi vida, me siento muy huérfana, porque no tengo a mi mamá, ya no tengo a Tina, pero las llevo en mí. Afortunadamente me dio tiempo de despedirme de ella, le doy gracias a la vida, le dije lo que le agradecía, el amor que siempre sentí, siento y sentiré por ella, la admiración y respeto por todo lo que ella hizo”, expresó.

Daniela Romo le hace un homenaje a Tina Galindo

Sin embargo, también utilizó sus redes sociales para despedirse y rendirle un homenaje a su exmanager y gran amiga.

Daniela publicó fotos inéditas en las que también aparecen Jacqueline y Chantal Andere, María Victoria, Silvia Pinal y Maxine Woodside.

Instagram

Luego de 44 años juntas, la cantante fue de pocas apalabras y solo dejó emojis de tristeza y luz en las fotografías que compartió en donde se muestra solo un poco del largo camino de la productora.

QEPD, Tina Galindo.

