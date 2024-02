Paquita la del Barrio aconseja a Belinda tras la “tiradera” que le hizo Christian Nodal

Tras el estreno de la canción de Belinda, “Cactus”, las especulaciones no se hicieron esperar pues muchos internautas señalan que se trata de un tema con un mensaje en contra de su exprometido, Christian Nodal. Sin duda, la melodía causó gran revuelo que ha llegado a oídos de muchos famosos.

Uno de los casos destacados es el de Paquita la del Barrio, quien se ha dedicado a cantarle al desamor y a las traiciones de los hombres. Ahora, a sus 76 años, la cantante considera que tiene la sabiduría para aconsejar a Belinda tras su lanzamiento.

Paquita le envió un mensaje a la joven artista y le pidió que se enfocara en reconstruir su vida y aseguró que no vale la pena derramar ninguna lágrima por un hombre.

Paquita la del Barrio

“No tiene sentido derramar una lágrima por nadie. Me ha tocado vivirlo y no he ganado nada de eso. Yo ya no voy a llorar por nadie, y ella, tan joven, menos debería”.