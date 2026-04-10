¿‘Un tal Fredo’ dejó basura de su boda en Cuatro Ciénagas? Influencer dice que “hay cosas más importantes”

‘Un tal Fredo’ ha estado en el ojo del huracán tras su boda en Cuatro Ciénagas, Coahuila. Y es que el evento se vio eclipsado por críticas y especulaciones, principalmente después de que el lugar fuera cerrado temporalmente tras la celebración.

Desde hace algunos días, ha comenzado a circular el video de la basura e inmobiliario que, presuntamente, Alfredo Cantú, nombre real del influencer, dejó en el lugar. Se dice que, supuestamente, el creador de contenido no se ha dignado a recoger los escombros pese a que ya han pasado casi tres semanas.

A raíz de todos los dimes y diretes, Alfredo rompe el silencio y aclara toda la situación. ¿Realmente la basura es de su boda? Esto fue lo que dijo.

Un tal Fredo / Redes sociales

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¿Cuándo se realizó la boda de ‘Un tal Fredo’ y por qué fue tan polémica?

‘Un tal Fredo’ y su ahora esposo, Adrián Álvarez, se casaron el 21 de marzo, en el Cuatro Ciénagas, un sitio turístico ubicado en Coahuila. A pesar del empeño que la pareja puso para que el evento fuera ‘la boda del año’, hubo muchas críticas al respecto.

Los internautas no solo señalaron el hecho de que los zapatos del influencer estuvieron sucios durante gran parte del evento, sino que también consideraron “exagerados” muchos aspectos de la misma, como que durara varios días o que, aparentemente, no invitara a personas que pudieran “romper con la estética del evento”.

Y es que se dijo que no había invitado a su amiga Herly debido a que es una persona con sobrepeso y de tez muy morena. Si bien esto no ha sido confirmado, la falta de aclaración ha hecho que la teoría se vea reforzada.

Por si esto fuera poco, unos días después del evento se anunció el cierre temporal del lugar donde se realizó el evento, incluyendo un río cercano. Si bien las autoridades dijeron que fue para evitar la explotación ilegal del agua y daños al medio ambiente, muchos especularon que la boda del influencer habría afectado la zona.

El creador de contenido se ha defendido en varias ocasiones y sostiene que, pese a no haber sido perfecta, la celebración lo hizo muy feliz, pues su prioridad era unir su vida junto a la de Adrián.

Boda de Un tal Fredo / Redes sociales

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Así respondió ‘Un tal Fredo’ sobre la supuesta basura de su boda

A través de Facebook, ‘Un tal Fredo’ desmintió haber dejado basura y escombros de su boda en Cuatro Ciénagas. Incluso sostuvo que no podría ser posible que los despojos fueran “suyos” debido al tiempo que había pasado. Pidió a la gente que no difundiera información falsa y aseguró que, tras su evento, se encargó de que recogieran todo el desperdicio.

“Nuevamente desinformando sobre mi boda. Esas imágenes son de un espacio de La Mina de Mármol que NO es para atracción, ahí ellos guardan cosas. Tan sencillo como que el lugar jamás me permitiría dejar cosas ahí tanto tiempo y que el fin de semana pasado hubo UN FESTIVAL que obvio pediría que quiten todo lo que les estorbe (‘lo mío’)” Un tal Fredo

Para finalizar, resaltó que había “problemas más graves” en el país como para que la gente se preocupara por unos escombros.

“Si de verdad les preocupa ‘cuidar el país’, difundan noticias de cosas que SÍ AFECTAN fuertemente a México. Eso SÍ es importante y no son 10 piezas de madera y mesas con sillas resguardadas en un lugar”, concluyó.

¿Por qué ‘Un tal Fredo’ se retira de las redes sociales?

En medio del escándalo que causó su boda, ‘Un tal Fredo’ dio a conocer que se retirará de las redes sociales por un tiempo. Dijo que era por “salud mental”, ya que todos los dimes y diretes estaban mermando su ánimo.

“Tomé la decisión de desconectarme un par de días, principalmente para callarme, para escuchar, para entender, para razonar y hacer introspección de todo lo que se está diciendo hacia mí alrededor de mí y también para ya no responder desde el impulso”, manifestó.

Agradeció el apoyo de todos sus fans y dejó claro que su ausencia solo sería por unos días, resaltando que necesitaba tiempo para “razonar y entender”.

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