Maribel Guardia cumple promesa y sorprende con tatuaje en honor a Julián Figueroa: ¿qué se hizo?

A tres años de la muerte de Julián Figueroa, Maribel Guardia volvió a tocar fibras sensibles. La actriz costarricense decidió cumplir una promesa muy íntima: tatuarse en honor a su hijo, como a él tanto le gustaba. La actriz fue documentando paso a paso y compartido con millones en redes sociales.

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Maribel Guardia sorprendió al confesar cuál es el objeto que jamás se quita y que la mantiene unida espiritualmente a su hijo Julián Figueroa. / Foto: IG/maribelguardia

¿Por qué Maribel Guardia eligió el mismo estudio donde se tatuaba Julián Figueroa?

Desde hace tiempo, Maribel Guardia había contado que Julián Figueroa, era fanático de los tatuajes y que para él representaban una forma muy personal de expresarse. Por eso, rendirle homenaje de esta manera no fue una ocurrencia del momento, sino una decisión pensada desde hace semanas, justo cuando comenzó a acercarse una fecha especialmente sensible para la familia.

Uno de los datos que más llamó la atención tras la revelación del tatuaje fue que Maribel Guardia eligió el mismo estudio donde Julián Figueroa se tatuó en varias ocasiones. No se trató de un estudio cualquiera ni de una elección al azar.

Maribel explicó que, al investigar más, se enteró de que Julián se había realizado al menos cuatro tatuajes en ese lugar, todos con el mismo tatuador. Fue entonces cuando decidió que, si iba a hacerlo, tenía que ser ahí.

Este detalle provocó una ola de comentarios en redes sociales, donde muchos seguidores señalaron la fuerte carga simbólica del lugar. Para Maribel, tatuarse en ese estudio fue una forma directa de conectar con una parte muy concreta de la vida.

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¿Quién es el tatuador que volvió a unir a Maribel Guardia con el pasado de su hijo?

Después de que Maribel Guardia hiciera público su deseo de tatuarse en honor a Julián, ocurrió algo que terminó de convencerla. El tatuador Carlos Serrano, quien había trabajado directamente con Julián Figueroa años atrás, se puso en contacto con ella.

Este dato fue clave. Carlos no solo tatuó a Julián, sino que fue testigo de sus gustos, de su personalidad y de la forma en la que elegía cada diseño. Para Maribel, saber que el mismo artista estaría a cargo del tatuaje hizo que la decisión fuera prácticamente automática.

La actriz compartió que esa coincidencia hizo que el momento fuera mucho más significativo, pues no se trataba solo de un tatuaje, sino de hacerlo con alguien que también tuvo trato directo con su hijo.

Maribel Guardia documentó el proceso y compartió el resultado con sus casi 10 millones de seguidores en Instagram, lo que desató una inmediata reacción. En cuestión de horas, la publicación se llenó de comentarios, mensajes de apoyo y muestras de cariño hacia la actriz.

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¿Qué se tatuó Maribel Guardia en homenaje a Julián Figueroa?

Maribel Guardia decidió tatuarse los ojos de su hijo Julián Figueroa, un diseño realista que se realizó en uno de sus antebrazos. El tatuaje muestra una mirada profunda, cuidadosamente detallada, basada en una imagen que la actriz llevó como referencia al estudio, y que corresponde a una fotografía cercana del rostro de Julián.

El diseño fue trabajado en tonos sobrios, sin color, con un estilo muy preciso que resalta las cejas, las pestañas y la expresión de los ojos, elemento que de inmediato llamó la atención de sus seguidores.

Cabe destacar que ese mismo ojo fue el que Julián Figueroa se tatuó en el pecho años atrás. La sorpresa vino cuando se supo que Maribel eligió exactamente la misma fotografía de referencia que el cantante presentó en su momento al tatuador, un detalle que no pasó desapercibido entre sus seguidores.