Yeri Mua exhibe en redes las agresiones que vivió por parte de Naim Darrechi: “nos vemos en la corte”

Yeri Mia advirtió a Naim Darrechi que actuará legalmente en contra de él, pese a que el influencer deje México.

Yeri Mua se encuentra en el ojo del huracán luego de que su ex, Naim Darrechi, confirmara el embarazo de la creadora de contenido y ella misma revelara que interrumpió este, ya que no quería traer al mundo a un bebé que tuviera un padre agresivo.

Ahora, la influencer no solo hizo pública la discusión que tuvo con el español, donde ambos dieron a conocer que protagonizaron discusiones subidas de tono, en las cuales hubo golpes, sino que Yeri Mua exhibió las agresiones físicas que recibió por parte de Naim.

A través de su cuenta oficial de Twitter, Yeri subió un par de fotografías en las que se pueden ver algunos golpes en su cuerpo, pese a que su ex se defendió y aseguró que la agredió en defensa propia, la mexicana señaló que tiene videos de sus peleas, los cuales serían contundentes pruebas para la denuncia que interpondrá.

Yeri Mua detuvo su embarazo, ya que presuntamente Naim la golpeó cuando ya tenía al bebé. / TikTok: @Viideos222222

“No va a caer esta vez que caiga todo el peso de las redes sociales, ahora caerá todo el peso de la ley, nos vemos en la corte”, advirtió Yeri.

Yeri Mua exhibe los golpes que recibió de Naim Darrechi

Y agregó: “y lo peor es que ya me había amenazado con exponer el aborto solo porque quería terminar mi relación con él, cuando que fui clara que no podía continuar ni con el embarazo, ni con el porqué después de que me golpeaba siempre le tendría miedo”.

Estos fueron los golpes que le propinó Naim Darrechi a Yeri Mua. / Instagram: @yerimua / Twitter: @yerimua

Por ende, Naim Darrechi compartió en redes sociales que tomó la decisión de marcharse de México, para así seguir con su carrera musical, así como su trabajo de influencer, lejos de la polémica.

Naim Darrechi defiende su postura, pues asegura que él actuó en defensa propia. / Instagram: @naimdarrechi

Sin dejar atrás que el español destacó su postura ante todo lo sucedido con Yeri y dejó claro que ella provocó que él la golpeara por su comportamiento agresivo luego de tomar cantidades excesivas de alcohol.