Yeri Mua confirma su embarazo y decide interrumpirlo: “no puedo tener un bebé con un padre agresivo”

Yeri Mua destapó que Naim Darrechi la golpeó cuando ella ya estaba embarazada.

Yeri Mua sorprendió a sus seguidores con la noticia de que está embarazada de Naim Darrechi, pues el último mencionado compartió la prueba en la cual confirma que su ex novia tenía aproximadamente de 2 a 3 semanas de embarazo, pese a que su relación terminó.

“Cuando ya nos estábamos distanciando, hace como dos semanas, pues recibimos una noticia de que ella tenía dos días de retraso y de que estaba embarazada”, comenzó.

Y agregó: “se hizo una prueba, dio positivo, se hizo otra y dio positivo, nosotros estuvimos buscando a ese hijo, lo que llegó en un momento en el que ya no era lo mismo”.

Yeri Mua fue agredida por Naim Darrechi. / Instagram: @yerimua @naimdarrechi

Esta situación dejó boquiabiertos a usuarios en redes, pero lo más impactante fue que Yeri Mua confesó que interrumpió el embarazo, esto debido a que no quería dar a luz a un bebé que proviene de un hombre que la agredió físicamente.

Yeri Mua decide interrumpir su embarazo

A través de sus redes sociales, Yeri compartió en un live las razones por las cuales decidió no tener a su bebé y una de ellas fue principalmente por el trato que recibió por su ex, Niam Darrechi.

Yeri Mua aparece con un golpe en el rostro y confirma ruptura con Naim Darrechi.

“No puedo tener un bebé con él, no puedo tener un bebé con un padre agresivo, que está dispuesto a agredir a su propia mujer, a la madre de sus hijos y ya luego que quiera hacerle daño al hijo… Eso no lo voy a permitir, no puedo chicas, no puedo y ya, como ya les dije, esto es interrumpido, ya no hay”.

Naim aseguró que un bebé no podía salvar su relación / Instagram: @naimdarrechi

Y añadió: “yo siempre he creído que cuando una mujer no se siente lista de su sueño, ustedes saben que mi sueño era ser mamá, pero no con un hombre así, un hombre que ya me agredió… Cuando yo me enteré de que yo estaba embarazada, yo lloré, pero de coraje, de tristeza, de enojo, porque yo sabía que cuando él me pegó yo ya estaba embarazada”.

Hasta este momento, usuarios reaccionaron instantáneamente a esta revelación y esta ocasión no apoyaron a Yeri, dado que reiteraron que ellos le advirtieron del tipo de persona que es Naim Darrechi.