Chantal Andere lloró al ver la planta protagonista de la obra ´La tiendita de los horrores´

Una nueva versión del clásico musical ‘La tiendita de los horrores’, pero con una gran producción, llegó al teatro Hidalgo este 1 de noviembre bajo el mando del productor Juan Torres, quien ofreció a los medios de comunicación una muestra de lo que será esta puesta, además de que se pudieron ver los looks que tendrán dos de sus protagonistas Chantal Andere y Lorena de la Garza.

La obra de teatro habla de la violencia contra la mujer

Al respecto Juan Torres comentó: “Estamos listos para recibir al público en esta nueva aventura. Es una gran historia muy vigente. Es muy oportuna. Trata muchos temas y en el teatro hay una responsabilidad social pero a la vez mucha diversión. Está espléndidamente cantada. El reto después de ´El mago´ era a ser algo de primer nivel y lo estamos logrando”.

“Hay muchos temas ocultos pero que son parte del día a día. Habla de cierta violencia contra las mujeres que hoy tristemente está vigente y es increíble que en estos tiempos en vez de ir erradicando eso. Cada día es más latente. Es un tema importante que se toca, pero no es una tragedia. Es una comedia con un final que tiene una gran lección para todos nosotros”.

Como en la obra se habla de la violencia a la mujer, se le cuestionó a Lorena de la Garza por lo que ella ya ha comentado que ha padecido y señaló: “No viví un tema de violencia física, pero a lo mejor sí de violencia psicológica. En algún momento lo he platicado y creo que de alguna maneara he dicho que la violencia no tiene género, tanto hombres como mujeres también lo hemos vivido. Y creo que este personaje muestra mucho lo que mujeres padecen. Esta es una obra que se escribió hace ya un buen tiempo atrás, donde no había tanta información, donde las mujeres no teníamos este cambio de chip y se consideraba que solo teníamos el valor de estar en la cocina y es muy importante verlo reflejado actualmente para crear conciencia”.

Lorena de la Garza en La tiendita de los horrores / LUIS PEREZ / TVNotas

Lucero Mijares participará en ‘La tiendita de los horrores’

De la participación de Lucero Mijares, el productor señaló: “Estará en muchas funciones y se ha preparado igual que toda la compañía, desde el principio. Para ella, el proyecto tiene una doble exigencia porque viene de un estelar con el que empezó su carrera”.

Chantal asegura que lloró al ver cómo quedó la planta, protagonista de “La tiendita de los horrores”

Chantal Andere en La tiendita de los horrores / LUIS PEREZ / TVNotas

Chantal alabó la producción. “La protagonista de la obra es una planta gigante que no saben cómo quedó. Sus dimensiones son increíbles. Cuando la vimos llegar, todos nos pusimos a llorar porque sobrepasó lo que esperábamos que iba a suceder. El público se merece esto y ya lo verán el día del estreno”.

Añadió: “Mi mamá (Jacqueline Andere) se la ha pasado preguntándome todo sobre la planta, pero no le he mostrado fotos de nada. Quiero que ella se impacte como todo el público”.

Chantal Andere protagoniza La tiendita de los horrores / LUIS PEREZ / TVNotas

