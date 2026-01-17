¿Recuerdas a Cirilo de Carrusel? Así luce Pedro Javier Vivero, actor que lo interpretó actualmente este 2026

Sin duda alguna, ‘Carrusel’ se consagró como una de las telenovelas infantiles mexicanas más queridas y exitosas de las últimas décadas. Estrenada en 1989 y producida por Valentín Pimstein, el melodrama narra el día a día de un grupo de niños y su profesora.

Uno de los personajes más recordados fue el de Cirilo Rivera, un niño de color que era rechazado por la niña que le gustaba debido a su tez. Hasta el día de hoy, muchos siguen sintiendo algo de enojo al recordar que no estuvo en el capítulo final del melodrama. Te contamos qué ha sido de Pedro Javier Vivero, actor que lo interpretó, y cómo luce actualmente.

¿Quién es Pedro Javier Vivero, actor que interpretó a ‘Cirilo Rivera’ en ‘Carrusel’?

Pedro Javier Vivero Valdez es un actor mexicano, quien se hizo muy conocido por haber interpretado a Cirilo Rivera en la telenovela ‘Carrusel’. Nació el 17 de noviembre de 1981 y actualmente tiene 44 años.

A pesar del cariño que ganó por su personaje, se retiró de las pantallas tras la culminación del melodrama. Se enfocó a sus estudios y se graduó de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) como licenciado en Ciencias de la comunicación.

Aunque sigue trabajando en cosas relacionadas con el arte, sigue alejado de los reflectores. Uno de sus empleos más destacados fue en la Subdirección Académica del Centro Nacional de las Artes (CENART) en la Ciudad de México.

En diversas entrevistas, ha declarado abiertamente padecer esquizofrenia paranoide. Si bien con el tratamiento ha logrado llevar una vida normal, ha dejado ver que no le interesa retomar su carrera en la televisión.

Es relativamente activo en redes sociales. Tan solo en Instagram, tiene un poco más de 12 mil seguidores y suele compartir contenido relacionado con su trabajo o diversas causas sociales. Se desconoce si tiene hijos o pareja.

¿Cómo luce Pedro Javier Vivero actualmente este 2026?

Actualmente, Pedro Javier Vivero se dedica al ámbito de la construcción y telecomunicaciones. En sus redes sociales, postea fotos en las que se dice muy orgulloso de su trabajo.

Si bien ya han pasado más de 30 años desde que estuvo en ‘Carrusel’, muchos internautas lo siguen recordando y cada publicación se llena de mensajes positivos en los que le desean lo mejor en sus proyectos actuales.

Su última aparición en televisión fue en 2024, cuando fue el invitado al programa ‘¿Cuál es el bueno?’, volviendo a ganar notoriedad, por lo que muchos no desaprovecharon la oportunidad para preguntarle la razón por la que Cirilo no apareció en el capítulo final de ‘Carrusel’.

¿Por qué Cirilo no apareció en el capítulo final de ‘Carrusel’?

Durante años, muchos se preguntaron por qué Cirilo no estuvo en el capítulo final de ‘Carrusel’. En aquel entonces, salieron muchas teorías. Una de las más sonadas es que alguno de los protagonistas había pedido que no apareciera debido a que su personaje era muy querido y podría “robar foco”.

Años después, el propio Pedro Javier Rivera confesó que esto estaba lejos de la realidad. Y es que señaló que, en esa ocasión, se había enfermado de varicela, por lo que le fue imposible asistir a la grabación.

Cabe destacar que, en 2002, salió ‘Vivan los niños’, adaptación de ‘Carrusel’, en la que el personaje se llamaba Ángel Bueno y fue interpretado por Christian Stanley. Si bien también fue muy querido, no alcanzó la misma popularidad que Cirilo.

