Hilda Chávez, actriz infantil de Carrusel pide un alto a la gordofobia

Con 7 años de edad, interpretó a Laura Quiñones, la gordita romántica y comelona de la telenovela infantil Carrusel, historia muy exitosa en todo el mundo. Desafortunadamente, Hilda Chávez, quien desde esa edad pidió a su mamá hacer una dieta para bajar de peso, se retiró de la carrera, pues fue rechazada por su imagen.

Se tituló como maestra, pero su amor por la actuación sigue presente y después de tomar terapia y aceptar su cuerpo, regresó a los escenarios en Teatro en breve. La semana pasada concluyó la temporada con Terapia de pareja y en diciembre reestrena el monólogo Una gordita con todo en el Foro 37.

Fuiste actriz infantil, estuviste en Carrusel, ¿ahora estás haciendo temporadas en Teatro en breve?

“Sí, la telenovela la están pasando en una plataforma. Retomo mi carrera después de 30 y algo de años, con un monólogo que hice hace unos meses que se llamó “Una gordita con todo”. Un monólogo en contra de la gordofobia y contra todo este estigma del peso y los estereotipos que la gente tiene. Estos fueron los motivos por los que dejé mi carrera”.

¿Qué fue lo que pasó?

“Fui a un casting y me dijeron que estaba muy gordita y no les interesaba”

¿Pensaste que por tener sobrepeso no ibas a tener trabajo?

“Exactamente”.

Pero quizá era una idea equivocada porque hay muchos actores que han hecho carrera con sobrepeso. Por ejemplo ¿Michelle Rodríguez?

“Si, pero es algo que últimamente se está rompiendo. Antes si estaba muy limitado, eran papeles secundarios, pocas personas tenían acceso a un protagónico . Michel Rodríguez ha abierto este camino”.

Aun así hizo una portada de una revista y las críticas fueron muy duras..

“Sí, claro. Las redes sociales pueden amarte o simplemente, si no les gusta tu aspecto, se van con todo. Ha sido complicado, no nada es más es salir y mostrarte, es un trabajo de terapia donde tienes que aceptarte como eres y como estás”.

Por tema de salud ¿has querido bajar de peso?

“He hecho todas las dietas del mundo, pero justo llega el momento en el que visito un doctor y me dice: ‘Es que tienes muchos problemas que no te permiten bajar de peso y a la vez tienes problemas por tu peso”. Entonces es todo un ciclo donde me mantengo haciendo ejercicio, comiendo saludable, lo mejor que puedo, para tener una calidad de vida pero mi cuerpo no da resultados”

¿Has ido a terapia?

“Sí”.

¿Qué te han dicho, nos puedes compartir?

“Hay un libro que se llama Salud en todas las tallas, que habla de la diversidad de cuerpos, entre ellos los cuerpos grandes, donde se han hechos estudios clínicos y hay salud”

¿Tu estás sana?

“Sí, no tengo ningún problema de salud, ni colesterol alto ni glucosa. Cuando veo a los doctores con este estigma del peso donde si estás gordo seguramente estás enfermo, pues no”.

¿Comes sano y haces ejercicio?

“Sí, no hago una dieta como tal. Todo lo que comemos es una dieta, pero no hago una dieta restrictiva. Si voy a la calle y tengo que comer en cualquier lado, voy viendo que no se repita todos los días”.

Este regreso al medio es una aceptación de tu cuerpo:

“Totalmente, tanto en el monólogo que estuve, como en todos los papeles que he hecho hago un poco de referencia a esta aceptación de tu cuerpo, que gorda no es un insulto. Si me gritan en la calle: gordita, pues sí, estoy. Es parte de romper estigmas, de que todos los cuerpos son diferentes: grandes, chicos, flacos, gente delgada que no es saludable, gente gorda que sí es saludable”.

¿Estas casada?

“Sí tengo tres años casada. Todavía no tengo hijos”.

¿Están buscando trabajo en televisión?

“La tele casi no me gusta. Yo soy maestra y me encanta mi trabajo, me gusta dar clases y no se podría combinar con la actuación en tele, por eso el teatro es mi fascinación”.