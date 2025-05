Participó en una entrañable telenovela infantil y ahora vende pintura para sobrevivir, ¿de quién se trata?

Hace unos días se celebró el Día del Niño y con ello se avivó en muchos la nostalgia de los clásicos que se vieron en la infancia, tal es el caso de la telenovela infantil que marcó toda una generación. La telenovela ‘Carrusel’, que se transmitió en 1989 y sus protagonistas hoy lucen bastante cambiados. Uno de ellos tiene que vender pintura para sobrevivir.

¿Qué fue del actor que dio vida a Cirilo en ‘Carrusel’?

El niño actor Pedro Vivero, actualmente tiene 41 años y hace mucho que se alejó de los foros de televisión, eso sí, ‘Carrusel’ no fue la única telenovela en la que participó. Pedro también apareció en producciones como ‘La pícara soñadora’ y ‘La suprema convención’. Aunque sin lugar a dudas, el personaje por el que sigue siendo recordado es por el de ‘Cirilo’, personaje que tenía un cariño especial por María Joaquina Villaseñor, interpretada por Ludwika Paleta.

A través de los años, el actor, que radica en la Ciudad de México, se ha convertido en un hombre discreto con un trabajo normal, como auxiliar en una fábrica de pinturas y se graduó como licenciado en Ciencias de la comunicación en la Universidad Nacional Autónoma de México.

De vez en vez, a través de sus redes sociales, comparte fotos de su infancia, en los sets de grabación y también de la famosa escuela en donde se grabó la exitosa telenovela de televisa.

¿Por qué Pedro Vivero, ‘Cirilo’, no apareció en el último capítulo de ‘Carrusel’?

El exactor también se ha mostrado muy cercano a sus seguidores, que constantemente lo recuerdan por su aparición en la telenovela ‘Carrusel’ y hasta ha compartido historias nunca antes contadas. Por ejemplo, Pedro reveló a través de su cuenta de TikTok, la razón por la que no apareció en el final del melodrama.

Al respecto, Vivero recordó que su compañerito de grabaciones, Joseph Birch, quien daba vida al personaje de ‘David’ lo contagió de varicela, razón que le impidió estar en las grabaciones del último episodio.

“Yo salí rifado con el contagio, me enfermé yo de varicela y ya no pude participar, porque estaba rascándome desesperadamente para poderme apaciguar la comezón, no sentí tristeza, lo asumí con resignación”, compartió en TikTok.

Así luce actualmente Pedro Javier Vivero. / Instagram.

¿De que se trataba la telenovela Carrusel?

Entre 1989 y 1990, el público mexicano e internacional quedó enganchado con la telenovela infantil ‘Carrusel’, la producción constó de 358 episodios y tenía un enfoque en la vida de varios niños que asistían a una escuela privada.

En la novela, se tocan varios temas acerca de la vida, además de resaltar valores como el amor, la confianza y la amistad. Uno de los temas expuestos en la novela es de las diferencias entre las clases altas y bajas de la sociedad mexicana de aquellos años. La telenovela fue protagonizada por Gaby Rivero, quien dio vida a la entrañable maestra Ximena, cómplice de las aventuras de los pequeños de la escuela primaria en donde impartía clases.