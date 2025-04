La exestrella infantil de telenovelas mexicanas que dejó la fama y ahora es millonaria en Estados Unidos

Allisson Marian Lozano Núñez, conocida artísticamente como Allisson Lozz, es una una exactriz y cantante mexicana, quien inició su carrera en el programa infantil Código F.A.M.A. y alcanzó la fama con papeles protagónicos en telenovelas como ‘Misión S.O.S.’, ‘Al diablo con los guapos’ y ‘En nombre del amor’.

Pese a la gran fama que obtuvo a lo largo de los años, Allisson tomó la decisión de alejarse por completo de la industria del entretenimiento. Lo cual causó total revuelo, dado que se consolidó como una de las actrices más reconocidas de las telenovelas mexicas.

Allisson Lozz, actriz de ‘Al diablo con los guapos’ / IG: @_allisson_lozz

¿Por qué Alisson Lozz dejó las telenovelas mexicanas?

En 2009, a los 17 años, Alisson Lozz, decidió retirarse de la industria del espectáculo. Esto debido a que no se sentía cómoda con el ambiente y la presión que implicaba la fama.

En entrevistas posteriores, mencionó que su última telenovela fue una experiencia difícil y que prefería una vida más tranquila y alejada de los reflectores . Incluso, hubo un momento en el que pidió a sus seguidores que no le recordaran su tormentoso paso por la actuación.

“Ya no me pregunten, no me gusta ni recordar, ni nada de eso…Por fis, me lastiman, me recuerdan cosas que no fueron buenos momentos”, dijo Lozz, hace unos años.

“Cosas de novelas yo ya no respondo porque no solamente no las extraño, sino que me lastima recordar muchas de esas situaciones donde yo viví cosas fuertes. Recuerden la situación más triste que les haya pasado e imagínense que hay cientos de personas que se los están recordando, entonces por fis… ¡ya no!”. Allisson Lozz

¿A qué se dedica Alisson Lozz?

Tras su retiro, Allisson se convirtió en testigo de Jehová y en 2011 contrajo matrimonio con Eliu Gutiérrez, situación que la llevó a recibir fuertes críticas, dado que solo tenía 18 años cuando se casó. Desde entonces, reside en Colorado, Estados Unidos, junto a su esposo y sus dos hijas.

Ahora, Alisson sorprendió con una nueva noticia. Aseguró que se volvió millonaria gracias a su trabajo en Estados Unidos.

Cabe señalar que Allisson compartió en redes que obtuvo éxito como empresaria en el sector de cosméticos. Ha trabajado con empresas como Mary Kay y Farmasi. En esta ocasión, reveló que alcanzó altos niveles de ventas y reconocimiento en estos ámbitos.

A través de su cuenta de TikTok, Lozz comentó a sus seguidores que continua en redes de mercadeo, un modelo de negocio en el que vendedores independientes ofrecen productos o servicios de forma directa a los clientes, mientras forman una red de ventas que les proporciona ingresos por comisiones.

“A lo mismo que hace cinco años, a las redes de mercadeo que me encanta. Es la mejor manera de ayudar a las más personas posibles. Se me hace hermoso. Yo creo que es a lo que me voy a dedicar siempre”. Alisson Lozz

Agregó: “Esta industria me encanta. Es pesadito, es cansado, pero es muy satisfactorio ver a la gente cómo cambia no solo económicamente, sino como personas”.

A pesar de su retiro de la actuación, Allisson Lozz mantiene una presencia activa en redes sociales, donde comparte aspectos de su vida personal y profesional. En la que inspira a sus seguidores con su historia de transformación y éxito fuera de la industria del espectáculo

