Allisson Loz revela su tormentosa lucha contra los problemas de salud mental, ¡su vida se transformó!

La exactriz mexicana Allisson Lozz, recordada por sus icónicos papeles en telenovelas como Al diablo con los guapos y En nombre del amor, ha estado enfrentando problemas de salud mental durante varios años.

A los 20 años, Allisson fue diagnosticada con “depresión mayor y ansiedad generalizada”, condiciones que ha aprendido a sobrellevar desde entonces.

“Las enfermedades mentales no mucha gente las entiende porque no las han vivido. Dicen ‘está en ti, sé positivo y con el pensamiento cambias todo’. Pero yo no sé si alguien con el pensamiento se haya quitado la diabetes, no sé si con el pensamiento alguien se haya quitado la ciática o se haya quitado el cáncer”, expresó en una reciente transmisión en vivo por Instagram.

Continuó explicando: “Cuando nos dicen a los que tenemos estas enfermedades mentales ‘échale ganas y piensa positivo’ es como ‘fíjate, yo no lo había pensado, ya me diste la solución, ya me voy a poner a pensar positivo para que todo bien me salga’. Es algo obvio que alguien enfermo mental ya lo intentó mil veces y simplemente no se puede”.

Allisson Lozz se sincera sobre sus problemas y pide a la gente que se atienda

La exactriz, que ahora vive en Cancún, México, junto a su esposo y sus dos hijas y se dedica al mundo de la belleza, reconoció que esta es la primera vez que habla de manera tan abierta sobre su situación.

“Lo hago porque veo que hay tanta gente que sufre innecesariamente cuando podría estar mejor. Muchos no buscan ayuda porque les da pena decir ‘estoy deprimido’. Lo entiendo, yo también pasé por eso durante años. Pero llegué a un punto en que dije ‘¿sabes qué? Ya no’. Mucha gente realmente necesita un doctor, necesita atenderse”, afirmó.

Allisson confesó que su lucha ha sido larga y agotadora

“Han sido sube y baja de ir con un montón de psiquiatras, de psicólogos… Todo lo que se imaginan he probado. Tuve malas experiencias con los psiquiatras, muy malas, me diagnosticaron mal muchas veces”. Allisson Lozz

Los últimos meses, según la exprotagonista de telenovelas en Televisa, han sido particularmente difíciles, pues se ha sentido decaída.

“Normalmente soy una persona muy energética, llena de planes, siempre organizando y moviendo a la gente. Pero cuando pasas meses sin sentirte tú misma, es muy triste, muy desesperante, y con mil doctores. Nada me hacía”. Allisson Lozz

Allisson Lozz comparte logro significativo en su salud mental

Después de años de lucha y de experimentar altibajos en su salud mental, la exactriz mexicana Allisson Lozz finalmente ha encontrado un rayo de luz en su proceso de sanación. Tras haber enfrentado diagnósticos erróneos y tratamientos fallidos, su situación ha dado un giro positivo recientemente, gracias a la intervención de un nuevo psiquiatra que ha transformado su vida.

“Me ha cambiado la vida totalmente desde hace 2 semanas porque me cambiaron la medicina”, compartió Allisson.

“Ando bien feliz, apenas tengo como semana y media que otra vez siento que soy yo en todo sentido, todo está cambiando para bien gracias a mi Dios”.

Este cambio ha significado para Allisson una verdadera renovación personal, lo que le ha permitido recuperar su energía y vitalidad.

