LCDLFM: Paola Durante rompe el silencio y confiesa por qué no aparece en las galas

La repentina ausencia de Paola Durante en las galas de ‘La casa de los famosos México’ ha sorprendido a sus fans. La exhabitante del cuarto Mar, quien se convirtió en una de las favoritas del público a pesar de su breve participación, dejó de formar parte del panel de comentaristas.

Si bien inicialmente se justificó su ausencia con unas merecidas vacaciones junto a su hija, nuevas versiones apuntan a que podría existir un tema con la producción del programa.

Fue a través de un en vivo en TikTok en el que Paola fue entrevistada y entre las preguntas respondió por qué no se había dejado ver en las galas del programa.

Para sorpresa de los entrevistadores, le preguntaron si la producción no le había llamado y Durante respondió: “No, yo tampoco entiendo, quisiera saber el por qué, porque, pues nunca hablé mal de nadie, al contrario, siempre apoyé en todo”.

Paola aseguró que no sabía por qué no le habían llamado cuando le habían asegurado por contrato que se presentaría en todas las galas.

Además agregó: “producción me recibió súper bonito, la productora, todos, entonces ni yo sé qué está pasando”

Finalmente Paola mantiene sus sospechas, pues dice que su ausencia podría estar relacionada con su apoyo al “team Mar”, el equipo conformado por Arath de la Torre, Gala Montes, Briggitte Bozzo, Karime Pindter y Mario Bezares.

Paola Durante

“Si no me meten ahorita y no me meten después, no voy a poder recibir a mi team y me encantaría y la gente quiere que vaya a hablar del team Mar, pero no sé si es por eso o no sé, te juro que me encantaría saber por qué".