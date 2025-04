Actor de ‘Vecinos’ abandona su primera obra como productor y lo tachan de narcisista e intolerante

Hace unas semanas Darío Ripoll nos habló de la felicidad de debutar como productor en ‘Sangre residual’, una obra de formato corto que se presentaba en la ‘Casa fuerte de Emilio ‘el Indio’ Fernández’. Sorpresivamente, en TVNotas nos enteramos de que, a media temporada, el actor de ‘Vecinos’ dejó la obra. Citlalli Fernández, directora de la Casa, e Ione Cervantes, director artístico del lugar, nos contaron lo que sucedió.

Darío Ripoll / Captura de pantalla de ig: darioripollh

Darío Ripoll abandonó su propia obra de teatro

Ione (I): “Decidió bajarse de la temporada al no tener experiencia en teatro de formato corto (que existe desde hace 400 años), que se presta a una festividad teatral, de socialización”.

“Al ser de la vieja escuela, tenía en su cabeza el tema de: ‘No hagan ruido’. La gente viene a ver las obras, pero al mismo tiempo socializan entre ellos, con otros actores, productores. Se crean familias artísticas. Surgen otras obras, incluso de formato largo. Creo que él no entendió la magia y el concepto del formato y decidió, de manera arbitraria, sin negociar, sin buscar una solución, bajarse del barco a mitad de temporada”.

“Fue una pena que haya sido bastante altanero y grosero. No solo con su equipo, sino que transgredió también a gente de la Casa”.

Ione Cervantes es el director artístico y Citlali Fernández directora de la casa fuerte de ‘El Indio’ Fernández / Fotos y video: Montoya y Archivo TVNotas

¿Qué hizo Darío Ripoll antes de dejar su obra?

Citlalli (C): “La energía de Darío desde la semana 1 era sumamente pesada. Tiene la sangre pesada. Se tomó atribuciones, como poner letreros en todos los foros de: ‘Guardar silencio’. En la semana de estreno, bajó a regañar a los de otro foro, porque entre función y función, justamente cuando la gente convive, pasa, va por un café, hacían ruido. Él no lo aceptaba”.

“Se tomó la atribución en un área común de tomar un celular de una persona ajena, donde estaban pasando unos videos musicales, meterse y apagarles la música. Esos detalles generaron un mal ambiente. Aunque sus actores son maravillosos, les tocó un mal líder que no supo manejarlos”.

“Los tenía sometidos. Les decía: ‘Baja 5 minutos al baño y te regresas’, aunque no hubiera funciones. No los dejaba salir. Casi ya nadie quería tratar con él. Le sacaban la vuelta”. Sobre los pagos comentó: “Tenemos un orden para el pago de funciones. Cuando él bota sus Barbies y hace su berrinche, dijo: ‘¡Quiero mi dinero ya!’. Me quiso cobrar de muy mal modo. Le dije: ‘Trabajaste la temporada cero profesional. No cumpliste el reglamento. Fuiste prepotente y arbitrario. Ahora te esperas, como todos. Se te va a pagar lo que te corresponde’”.

¿La fama cambió a Darío Ripoll? / Captura de pantalla de ig: @darioripollh

¿La fama cambió a Darío Ripoll, actor de ¿Vecinos’?

I: “Darío ha cambiado. Lo conozco desde que él tenía quizá 19 años. Trabajamos en una compañía donde era el protagonista. Salió y yo quedé en su lugar. Él, junto con la producción, lograron una colaboración para llevarnos a distintos reclusorios. Fue algo que agradecimos. Nos alimentaron el alma de emoción. Es el Darío que conocí: Sensato, agradable. Pasa el tiempo. Empieza a trabajar en diferentes montajes de gran formato. Lo saludaba”.

“Cuando llega aquí me desconoce un poco. Nadie tiene por qué reconocerme a la distancia, pero vino con una actitud muy distinta. El día que decidió bajarse de la temporada, llegó gritándome”.

C: “Su mismo equipo le tiene miedo. Saben que es inaccesible y que las cosas son como él quiere”.

‘Sangre Residual’ era la primera obra de teatro en corto que Darío escribió y produjo / Fotos y video: Montoya y Archivo TVNotas

“Nadie le quita su trayectoria. Si una obra se lleva a cabo es porque hay un trabajo de equipo. Tus decisiones afectan a los demás. Sus actores tenían contemplado estar una temporada al 100%. También afectó a sus patrocinadores. Lo vinieron a buscar. No estaban enterados de que se canceló ‘Sangre residual’. Tienes que cumplir con quien confía en ti. Nos topamos con pared. Yo prefería evitarlo, porque soy de mecha corta”.

Sobre si creen que la fama cambia a la gente, Ione dijo: “A algunas personas sí, y otras no”. C: “Creo que cada uno tiene su esencia. Hay famosos que siempre son sencillos, humildes, carismáticos. Considero que él es narcisista, intolerante, controlador, manipulador, agresivo-pasivo, porque no viene y te golpea o te mienta la madre. Son agresiones de: ‘Me vale’ y ‘Me voy ahorita’”, concluyeron.

