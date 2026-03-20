Linet Puente revela que estuvo a punto de casarse, pero ¡se arrepintió! ¿Infidelidad?

La conductora Linet Puente sorprendió al revelar en el pódcast “Brutalmente honestas” que estuvo a punto de casarse con la persona equivocada. Aunque ya tenía todo listo para la boda, decidió romper el compromiso cuando entendió que no quería compartir su vida con esa pareja. La comunicadora contó que esta historia ocurrió hace varios años, cuando trabajaba en “Hechos AM” y llevaba cinco años de relación. Fue gracias a un consejo clave de su padre que logró detener la boda antes de llegar al altar. ¿Qué pasó? Esto contó.

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¿Qué dijo Linet Puente sobre lo que sintió al recibir el anillo de compromiso?

Según relató Linet Puente, tras varios años de noviazgo, sentía que lo que seguía “era casarse”. Su entonces pareja le pidió matrimonio de forma muy romántica durante un viaje en Venecia, en una góndola. Sin embargo, lejos de emocionarse, su reacción fue completamente distinta.

“Hace como 15 o 18 años me dieron el anillo de compromiso en Venecia… cuando me lo dio en la góndola, no saben lo que sentí: fue pánico. Era lo que esperaba, traía el vestido de novia en la cajuela, pero sentí un hoyo en la panza”, recordó.

Aunque intentó convencerse de que era normal por la emoción del momento, esa sensación no desapareció.

“Me convencí de que estaba padre, que quizá mi reacción era por el shock… todo maravilloso, pero desde ese día tenía un hoyo en la panza”. Linet Puente

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Linet Puente / Francisco Mancera y redes sociales

¿Por qué Linet Puente canceló su boda meses antes de casarse?

Tras regresar del viaje, Linet Puente contó que comenzó con toda la planeación de la boda. Sin embargo, con el paso de los meses, esa incomodidad se hizo más fuerte. Finalmente, decidió escuchar su intuición y terminó la relación seis meses antes del enlace, que se celebraría en Acapulco.

A pesar de que todo estaba pagado y organizado, la conductora optó por frenar todo.

“Ya con la boda súper planeada… me separé de él seis meses antes, pero ya teníamos todo pagado. Me iba a casar en Acapulco porque estaba obsesionada con la playa… pero a mí siempre me dolía la panza por alguna razón y no nos poníamos de acuerdo en nada; empezamos a chocar mucho”. Linet Puente

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Linet Puente revela por qué canceló su boda a meses del altar: “Sentí pánico” / Redes sociales

¿Con quién se iba casar Linet Puente?

Linet Puente sorprendió al revelar que en el pasado estuvo a punto de casarse, aunque prefirió mantener en reserva la identidad de su expareja.

La conductora explicó que esto ocurrió hace aproximadamente 15 o 16 años, cuando sostenía una relación de cinco años con esa persona.

En ese entonces, ella formaba parte del equipo de “Hechos AM”, etapa en la que su vida personal también atravesaba un momento importante.

Cabe destacar que Linet Puente jamás revela el motivo o razón por la cual esta expareja no era la indicada para casarse.

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¿Qué consejo le dio el padre de Linet Puente que le ayudó a romper su compromiso?

Linet Puente también compartió el momento clave que la hizo tomar la decisión definitiva. Recordó que, tras una noche en la que salió con amigos y se sintió confundida, llegó a casa llorando. A la mañana siguiente, su papá notó que algo no estaba bien.

“Me dijo: ‘te noto rara’. Y le respondí: ‘no sé si me quiero casar’. Entonces me dijo: ‘si tienes dudas, es no. Si hay una duda, no puede ser sí’. Desde ese día me quedé con esas palabras de mi papá que fue tan empático y lo supe y dije no me voy a casar”, Linet Puente

Conmovida, la conductora recordó a su padre —quien falleció en 2025— y aseguró que ese consejo marcó su vida para siempre. “Les juro que desde ese día se me quedaron esas palabras de mi papá. Nunca me imaginé que ese consejo viniera de él”.

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