Shakira y Anitta son acusadas de plagio por “Choka choka”: ¡Agrupación exhibe pruebas!

El escándalo ya explotó: Shakira y Anitta están en el ojo del huracán tras ser señaladas de presunto plagio por el dúo argentino Sarao, que asegura que “Choka choka” tiene similitudes con su tema “Atómica”. Entre comparaciones, dudas y hasta humor, la polémica no para de crecer mientras las estrellas siguen en silencio.

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¿Shakira y Anitta copiaron “Choka choka”? Sarao TR exhibe similitudes con su canción “Atómica”

La polémica por presunto plagio a Shakira y Anitta estalló en redes sociales luego de que el dúo argentino Sarao TR asegurara que el tema “Choka choka” presenta fuertes similitudes con su canción “Atómica”. La colaboración de la colombiana y la brasileña, incluida en el álbum EQUILIBRIVM 2026, rápidamente se volvió tendencia pero ahora también está rodeada de sospechas.

Las integrantes Tushka y Rebebe compartieron un video donde comparan fragmentos de ambas canciones y señalan coincidencias en la letra, melodía y concepto visual. En el clip muestran el coro del tema internacional:

“Choca, choca cuerpo con cuerpo, boca con boca. Choca, choca cuerpo con cuerpo, boca con boca”. Tushka y Rebebe

Después, interpretan su propio verso: “Boca mi boca con poca ropa y me choca. Loca se posa sobre mi copa y me moja”.

Según Sarao, existe “una fuerte similitud melódica y estética”, lo que encendió el debate sobre si se trata de plagio musical o una simple coincidencia creativa, algo común en la industria.

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#CHVShow ♬ sonido original - chv_noticias @chv_noticias El dueto argentino Sarao denunció a través de redes sociales que Anitta y Shakira plagiaron una de sus canciones. 👉 En específico, las artistas trasandinas acusaron que la canción de Choka Choka es muy similar a su tema llamado “Atómica”, single que fue lanzado hace más de 5 meses. Cabe recordar que no es primera vez que a la colombiana ha estado en la palestra por esta situación, dado que también ha sido denunciada por Hips Don’t Lie, La Bicicleta y la sesión junto a Bizarrap. #CHVNoticias

¿Qué dijo Sarao TR sobre el supuesto plagio de “Choka choka” de Shakira y Anitta?

Las cantantes argentinas fueron claras: al inicio no creían posible que Shakira y Anitta hubieran tenido acceso a su música. Incluso llegaron a pensar que todo era una casualidad.

“Son muy parecidas. Nosotras al principio como: no hay chance de que Anitta y Shakira escuchen nuestro tema… Tiene que ser una casualidad” Tushka y Rebebe

Sin embargo, tras compartir el caso con sus seguidores, la conversación cambió.

“Muchos coinciden en que pueden haber sido sus productores”, añadieron, dejando abierta la posibilidad de que el parecido no sea responsabilidad directa de las artistas.

También señalaron que las coincidencias no se limitan al sonido, sino que alcanzan el concepto visual: “Capaz Shakira y Anitta ni saben que nos están copiando, porque además hasta la paleta de colores es igual”.

Eso sí, con un toque de ironía, remarcaron la diferencia entre ambos proyectos: el presupuesto. Incluso mostraron una billetera vacía para ilustrarlo.

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Así suena Choka choka:

¿Habrá demanda legal contra Shakira y Anitta por “Choka choka”? Esto reveló Sarao TR

Hasta ahora no existe una demanda formal por plagio contra Shakira y Anitta. Sarao aseguró que su canción “Atómica” está debidamente registrada y protegida por derechos de autor, pero reconocieron que la melodía “no es exactamente igual”, lo que podría complicar un proceso legal.

Este detalle es clave, ya que en casos de plagio musical se requiere demostrar similitudes sustanciales y no solo parecidos generales.

Además, en los créditos de “Choka choka” participan varios compositores y productores como Daramola, Papatinho, Daniel Rondón, La Gurú y Essa Gante, además de las propias intérpretes, lo que ampliaría el espectro de posibles responsabilidades en caso de una investigación.

Mientras tanto, ni Shakira ni Anitta han reaccionado a las acusaciones, manteniendo total silencio ante la controversia.

A pesar de la polémica, el dúo argentino decidió no escalar el conflicto y optó por una respuesta inesperada: convertir el problema en oportunidad. Incluso sugirieron que la solución ideal sería una colaboración entre las cuatro artistas.

“¿Qué hacemos ahora? Etiquetémoslas… nos deben un feat”, bromearon.