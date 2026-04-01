¿Christian Nodal y Ángela Aguilar van a monetizar con su boda? Tras cancelación de concierto, surgen rumores

La cancelación de un concierto de Christian Nodal en Tamaulipas encendió la conversación en redes sociales y medios de espectáculos, luego de que se confirmara que su presentación del 2 de abril en el Centro de Espectáculos de Tampico sería reprogramada sin una nueva fecha definida. En paralelo, el periodista Javier Ceriani lanzó una versión que ha comenzado a circular en el ámbito mediático: la posibilidad de que Ángela Aguilar y el propio Nodal, ¿van a monetizar con su boda?

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Christian Nodal / Redes sociales

¿Por qué canceló Christian Nodal su concierto en Tampico?

El equipo organizador del evento informó mediante un comunicado oficial que la presentación de Christian Nodal programada para el 2 de abril sería reprogramada “hasta nuevo aviso”. En el documento se especifica:

“Lamentamos informar que el evento programado para este jueves 02 de abril en el Centro de Espectáculos de Tampico, donde se presentaría CHRISTIAN NODAL, será reprogramado hasta nuevo aviso”. Comunicado de la cancelación del concierto de Christian Nodal

Asimismo, se aclaró que la cancelación no está relacionada con las empresas organizadoras, ni con autoridades locales:

“Por motivos ajenos a la empresa JG MUSIC, HERCA PRODUCCIONES, EXPO TAMPICO Y EL GOBIERNO MUNICIPAL; esto debido a cuestiones de logística del artista”. Comunicado de la cancelación del concierto de Christian Nodal

Hasta el momento, no se han dado a conocer detalles adicionales sobre cuáles fueron los factores logísticos que llevaron a esta decisión. Tampoco se ha anunciado una nueva fecha para la reprogramación del concierto, que formaba parte de la cartelera del Centro de Espectáculos Tampico 2026.

En cuanto a los asistentes, se informó que podrán solicitar reembolsos. Para compras en efectivo, deberán acudir con su boleto físico en puntos de venta autorizados entre el 2 y el 12 de abril. En el caso de compras digitales o con tarjeta, el proceso se realizará en línea mediante un enlace que será compartido por los organizadores.

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Christian Nodal / Redes sociales

¿Qué dijo Javier Ceriani sobre la cancelación de conciertos y la boda de Ángela Aguilar y Nodal?

Durante una transmisión, Javier Ceriani habló sobre la cancelación del concierto y planteó una posible relación con decisiones estratégicas en la agenda del cantante. En su intervención señaló:

“Christian Nodal está cancelando fechas… dice que se va a reprogramar, pero la del 2 de abril en Tampico se canceló”. Javier Ceriani

El periodista también se refirió al comunicado oficial, destacando que la responsabilidad recaería en el artista: “Dice logística del artista… quiere decir que le echan la culpa a Nodal. Nodal y su equipo canceló”.

En el mismo espacio, Ceriani lanzó una bomba, donde mencionó versiones no confirmadas sobre el entorno de Pepe Aguilar, padre de Ángela Aguilar, en relación con posibles negociaciones mediáticas para su boda religiosa:

“Supuestamente… estaría pensando la familia Aguilar de vender la boda de su hija. 5 millones es lo que estarían pidiendo”. Javier Ceriani

De acuerdo con lo expuesto por el periodista, se habrían considerado acercamientos con cadenas como Televisa, Univision y Telemundo, así como la posibilidad de negociar con otras plataformas o publicaciones. Sin embargo, esta información no ha sido confirmada por ninguna de las partes involucradas, por lo que la información queda como en calidad de rumor.

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¿Se puede vender una boda de famosos como exclusiva? Esto dijo JAvier Ceriani

En el ámbito del entretenimiento, la comercialización de eventos privados como bodas ha sido una práctica documentada en diversas ocasiones. En este contexto, Javier Ceriani hizo referencia a casos previos dentro de la industria:

“Recuerden que Telemundo pagó la boda de Ninel Conde… y Ninel la vendió. Las bodas se venden, la exclusiva, el vestido, todo eso”. Javier Ceriani

También mencionó que distintas empresas podrían estar interesadas en obtener una exclusiva, incluyendo espacios televisivos y revistas, aunque subrayó que no existe confirmación sobre acuerdos concretos en este caso.

Hasta ahora, ni Christian Nodal ni Ángela Aguilar han emitido declaraciones públicas sobre estos señalamientos. Tampoco han confirmado si existe algún proyecto relacionado con la difusión o comercialización de su boda.

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