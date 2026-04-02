Becky G confirma ruptura tras infidelidad de su exprometido y... ¿lo perdonó?: “Me quité el anillo”

La cantante Becky G rompió el silencio sobre uno de los momentos más difíciles de su vida personal: la cancelación de su compromiso tras las acusaciones de infidelidad del futbolista que salieron a la luz en marzo de 2023. A más de tres años del escándalo... ¿decidió perdonarlo?

Becky G / Redes sociales

¿Cómo descubrió Becky G que su prometido le fue infiel?

En 2023 salieron a la luz una serie de acusaciones que señalaban a Sebastian Lletget, exprometido de la cantante Becky G, de haberle sido infiel a la intérprete, a solo unas semanas de haberle pedido matrimonio.

Todo comenzó cuando una joven vía Instagram, decidió realizar una serie de publicaciones exponiendo que tuvo un vínculo sentimental con Lletget. El mensaje llegó junto a diversas pruebas, tales como audios, fotografías y más cosas que confirmaban todo.

Tras los señalamientos, Lletget, más allá de negar lo ocurrido, aceptó que cometió un error, pidiendo perdón a Becky G por el daño que esto le pudo causar.

Ante la traición que sintió, Becky tomó una de las decisiones más difíciles de su vida: cancelar su compromiso. “ Cómo no. Cancelé mi compromiso. (...) Me quité el anillo ”, reveló sin rodeos.

El escándalo la afectó, pues las especulaciones y el ruido mediático crecían cada vez más y ella se sentía atacada por todos lados.

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Becky G y Sebastián Lletget / Redes sociales

¿Becky G y Sebastián Lletget siguen juntos tras infidelidad del futbolista?

A pesar de todas las críticas y lo complicado del momento, Becky G fue cuestionada en dicho pódcast sobre su actualidad y si aún hay un vínculo sentimental con Sebastián Lletget.

Ante la sorpresa de muchos, Becky G confirmó que aún se mantienen juntos, y que tardó mucho tiempo en perdonar y sanar la infidelidad, dejando en claro que quiere casarse con él: “ Absolutamente. Me encantaría, es como; ‘Propónmelo de nuevo’ ”, señaló.

La cantante destacó que atravesar este proceso implicó un intenso trabajo interno, enfocado en el perdón, la introspección y el crecimiento personal. Incluso habló del concepto de “crecimiento postraumático”, el cual adoptó como una filosofía para salir adelante.

“ El crecimiento postraumático es una elección. Creo que hubo un cambio de mentalidad para mí donde fue como, no quiero ser víctima de nada ”, finalizó Becky.

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¿Quién es Sebastián Lletget, actual pareja de Becky G?

Sebastián Francisco Lletget es un futbolista profesional estadounidense nacido de 1992 en San Francisco, California, y cuenta con ascendencia argentina.

A lo largo de su carrera, Lletget ha formado parte de diferentes equipos de la MLS (Major League Soccer), la primera división de fútbol de los Estados Unidos, trayectoria que lo llevó a representar a dicho país.

Fuera del fútbol, Lletget ha cultivado una imagen ligada al estilo de vida, la moda y las redes sociales, gracias a su relación con Becky G que existe desde 2016.

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