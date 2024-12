Thalía confiesa su lucha contra terrible fobia en emotiva entrevista, VIDEO

Thalía, una de las artistas más emblemáticas de México, ha demostrado a lo largo de su carrera una fortaleza inquebrantable frente al público. Sin embargo, recientemente sorprendió a sus fans al revelar una faceta más humana y vulnerable.

Durante su participación en el podcast Se regalan dudas, conducido por Lety Sahagún y Ashley Frangie, Thalía confesó que, pese a décadas de éxito, sigue enfrentándose al pánico escénico.

En este espacio íntimo y reflexivo, Thalía compartió cómo lidia con los ataques de pánico antes de presentarse en vivo o en eventos importantes.

Thalía

“A mí me dan ataques de pánico antes de salir a cantar. A mí me dan antes de salir a una premiación. Me pongo fría, tengo que respirar y tengo que ponerme así centrar todo,”.