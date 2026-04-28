Ana Layevska sale en defensa de Gael García Bernal tras polémica con fan: “Solo es cuestión de preguntar”

La actriz Ana Layevska salió en defensa de su compañero actor Gael García Bernal, luego de la polémica que vivió el protagonista de ‘Amores perros’ al pedirle a un fan que lo dejara de grabar cuando este lo captó en un restaurante de comida.

El momento quedó grabado y fue subido a las redes sociales, donde generó debate entre los internautas. Ante esto, Layevska habló al respecto y dio su postura. ¡Estas fueron sus palabras con la prensa!

Ana Layevska defendió a Gael García Bernal por polémica con fan. / Foto: Redes sociales.

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¿Qué dijo Ana Layevska sobre polémica de fan con Gael García Bernal?

Ana Layevska habló sobre la polémica que vive el actor Gael García Bernal por pedirle a un fan que lo dejara de grabar cuando lo encontró en un restaurante, algo que generó algunas críticas para el artista.

La actriz salió en su defensa al decir que Gael “está en todo su derecho” y no se portó grosero con el fan.

“Yo creo que está en todo su derecho, ¿no? Fue superamable, nunca fue grosero y creo que está bien”. Ana Layevska.

Al preguntarle a la actriz si está bien que los artistas tengan límites con los fans, como lo sucedido con Gael, Layevska respondió:

“Yo creo que es una cuestión de preguntar si se puede o no. Yo creo que ahí está la diferencia y lo más seguro es que te va a decir que sí”. Ana Layevska..

Ana Layevska agregó que pocas veces le han dicho a ella en modo fan “no” a la foto, por lo que reiteró que es importante preguntar al artista antes.

“Pocas veces he conocido a alguien que me haya dicho no a la foto, pero creo que es importante cuando ves a una persona en vivo grabarla o no, pues sí, sí hay que preguntarlo antes, claro”. Ana Layevska..

Gael García Bernal causó polémica por su video con fan al pedirle que lo dejara de grabar. / Foto: issigarza, redes sociales y canva

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¿Qué fue lo que pasó con Gael Garcia Bernal y un fan que generó debate en redes sociales?

Un video del actor Gael García Bernal se volvió viral en redes sociales, luego de que el artista se encontraba con sus amigos comiendo en un restaurante y un fan se le acercó con su celular para comenzarlo a grabar.

Al acercarse con el actor, García le pidió que lo dejara de grabar, ya que se encontraba en compañía de sus amigos. El material fue subido a redes sociales por el fan del artista, quien le manifestó su admiración.

Debido a la acción del actor de pedirle que no grabara, usuarios criticaron el comportamiento de Gael, mientras que otros lo defendieron, ya que indicaron que se trataba de un abuso de la privacidad para García Bernal.

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¿Quién es Ana Layevska?

Ana Layevska es una actriz nacida en Ucrania y llegó a México a los nueve años de edad, donde ha consolidado su carrera como artista tanto en televisión con telenovelas, así como en la pantalla grande en diversas películas.

Entre los proyectos televisivos y de cine que más destacan en la carrera artística de Ana están:

Primer amor... a mil por hora.

Mujeres asesinas.

Tiempo final.

La madrastra.

Cansada de besar sapos.

Casi divas.

Cantinflas.

Ana Layevska ha estado en varios proyectos de la televisión y el cine. / Foto: Redes sociales.

Cabe mencionar que desde 2022, cuando estalló el conflicto armado entre Rusia y Ucrania, algunos miembros de la familia de Ana Layevska tuvieron que salir del país, debido a que se encontraban en zonas de alto riesgo.

La actriz manifestó que su familia se vio obligada a salir, pero agregó estar tranquila al saber que no corren en riesgo sus vidas en Ucrania debido a la guerra.

