Humberto Loyo, el enfermero del IMSS que es viral por cantar a sus pacientes, ¡estuvo a punto de morir!

El gesto de cantarle a los pacientes del área de urgencias del Hospital de Traumatología y Ortopedia de Lomas Verdes del IMSS (Naucalpan, Edomex) volvió viral en las redes a Humberto Loyo, enfermero de profesión, quien nos cuenta que desde pequeño le gusta la cantada, pero un accidente cambió su vida.

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La historia de Humberto Loyo, el enfermero que inspira tras sobrevivir a un accidente y cantar en hospitales. / Liliana Carpio/TVNotas y Redes sociales

¿Qué le pasó a Humberto Loyo, enfermero viral de TikTok?

“Culminé mis estudios de enfermería en 2023. Decidí estudiar esta carrera, porque en 2019 tuve un accidente de moto. Caí en traumatología, donde hoy trabajo, y estuve en terapia intensiva. Mi vida estuvo en peligro, pero gracias a médicos y enfermeros logré salir adelante y caminar de nuevo. Hoy doy gracias y brindo a los pacientes, a través del canto, un poco de lo que Dios y la vida me han dado”. Humberto Loyo.

El accidente lo hizo sentir vulnerable. No dejaban entrar a mucha gente a visitarlo debido a que estaba delicado: “Me sentía solo y llegaba a pensar cosas raras. Por eso, nosotros, a los enfermos les damos una cantidad de amor que les aporta y da paz al alma”.

Siempre le ha gustado la música. “Soy un hombre soltero, sin hijos, de 27 años. Me gusta mucho la música. Soy fan de Javier Solís y me encantan los deportes, como el basquetbol y el futbol americano”. Humberto asegura que nunca ha tomado clases de canto, pero trabajó 2 años con un mariachi. Tuvo que abandonarlo para estudiar enfermería: “Cantar, para mí, se ha dado de forma natural y espontánea. El amor por la música ha estado desde pequeño. Me gusta la música regional mexicana”.

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Humberto Loyo y su historia de vida: el enfermero que canta para sus pacientes tras vencer la adversidad. / Liliana Carpio/TVNotas y Redes sociales

¿Cuáles son las historias que conmueven a Humberto Loyo?

Cuenta que en el hospital donde brinda sus servicios hay pacientes delicados, y sus historias le conmueven. “Cuando los veo y atiendo me doy cuenta de que no todos sufrimos tanto, ni todos somos tan buenos. Todo el mundo merece ser escuchado y tener una segunda oportunidad. Intento darle a los pacientes amor y un poco de paz, porque quiero recibir lo mejor de Dios y el universo”.

No solo canta a los enfermos, también los invita a imaginar escenarios, para olvidar un poco el lugar donde están: “Las reacciones de mis pacientes son de alegría. Les digo que piensen que estamos en La voz. El momento se hace divertido. A final de cuentas, estar en un hospital nos hace ser más sensibles. Me da tristeza ver cuando un paciente fallece y su familia llora”.

Cuenta que, a los pacientes más delicados, o en fase terminal, cuando sabe que es su cumpleaños, les canta “Las mañanitas”: “Ellos, aunque están en ese estado, aún sienten. Les hago pasar un momento agradable”.

“Los familiares agradecen y saben que es un acto del corazón, por la atención, por hacerlos reír, por cuidarles, hablar con ellos y conocer historias. A veces la gente se puede sentir sola, a pesar de estar rodeados de mucha gente”. Humberto Loyo.

Para concluir, Humberto nos reveló que, desde pequeño, su sueño ha sido llegar a la gente y que canten sus canciones. Él también compone música de todo tipo: “Estoy esperando a que me llegue esa oportunidad.

Tras volverme viral, me han salido ofertas de trabajo, como cantar en XV años y amenizar eventos. En el hospital, mis jefes me felicitaron y entre compañeros nos hacemos carrilla. Quiero seguir cantando, sin olvidar mis raíces. Combinarlo con mi carrera de enfermería, que no quiero dejar por nada. Mi sueño es cantar algún día en el Zócalo. Me considero humilde, sencillo, espontáneo y de buena vibra”.

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Humberto Loyo, el enfermero viral, estuvo al borde de la muerte antes de cantar en hospitales. / Redes sociales

¿Quién es Humberto Loyo, el enfermero viral?

Humberto Loyo se hizo viral en TikTok, debido a un video en el que se le ve cantando.

Cantó por 2 años con un mariachi al que tuvo que abandonar para dedicarse de lleno a su carrera de enfermería, la que asegura, ¡no cambiaría por nada!

Vive en Tizayuca, Hidalgo.

A pesar de haber sufrido un accidente en moto, este sigue siendo su medio de transporte.

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