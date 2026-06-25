Esposa de Memo Ochoa le dedica enternecedor mensaje tras su homenaje en el Mundial 2026, ¿indirecta a Faitelson?

El partido de México vs. Chequia se convirtió en uno de los más significativos para el conjunto tricolor, no solo por su destacada actuación en el Mundial 2026, sino también porque marcó la despedida de Guillermo Ochoa como guardameta profesional.

El arquero ingresó de cambio en la recta final del partido para disputar sus últimos minutos como futbolista profesional y cerrar una trayectoria llena de momentos importantes con la Selección Nacional.

Las redes sociales explotaron en elogios y agradecimientos para Ochoa y su esposa, Karla Mora, no se quedó atrás y conmovió a las redes sociales al dedicarle amorosos mensajes.

Ochoa disputó sus últimos minutos como portero de la Selección Mexicana / IG: @yosoy8a

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¿Qué palabras le dedicó Karla Mora a Guillermo Ochoa tras su homenaje?

El arquero de 40 años se volvió tema de conversación luego de disputar sus últimos minutos como profesional y conmovió a millones de aficionados alrededor del mundo que no dudaron en darle palabras de reconocimiento por su distinguida trayectoria. Luego de que David Faitelson criticó el homenaje de Memo Ochoa en el partido, su esposa Karla Mora compartió un emotivo post.

El apoyo de Karla ha sido fundamental en la carrera de Memo. Tras vivir la ovación en el Estadio Ciudad de México, Karla publicó y reposteó historias de Instagram con elogios para Ochoa.

En una primera publicación, Karla presumió los parches que lució el arquero en su camiseta; entre ellos el distintivo “Legacy”, el cual portan aquellos futbolistas que han disputado cinco o más torneos mundialistas, como Cristiano Ronaldo o Lionel Messi.

Más tarde, compartió un video donde se le rinde tributo a la trayectoria del exportero del Club América. Junto al clip, Karla agregó unas sinceras palabras que, aunque breves, demuestran el amor y admiración a su esposo: "¡GRACIAS POR TODO OCHOA! Siempre serás una leyenda para la Selección Mexicana”, escribió.

La mayoría tomó este mensaje como un dardo al comentarista. Sin embargo, el guardameta no ha respondido a esta polémica.

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¿Cómo fue el festejo de Memo Ochoa luego del partido México vs. Chequia?

El resto de jugadores y cuerpo técnico de la escuadra nacional alzaron por los aires al ahora seis veces mundialista, que posteriormente agradeció con la mano en el corazón a toda la afición mexicana por seguirlo por tantos años.

Después del final del encuentro y en medio de los aplausos de toda la afición y hasta de los suplentes del equipo europeo, los hijos de Ochoa y Karla Mora entraron corriendo al terreno de juego.

Guillermo, Lucciana y Karla corrieron para su padre. Las cámaras captaron las imágenes más tiernas y virales de la jornada mundialista, mostrando a un Memo Ochoa conmovido, con la sonrisa enorme y abrazando con fuerza a sus pequeños.

Ochoa alcanzó su sexto mundial como futbolista profesional / IG: @yosoy8a

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¿Cuándo se retira Memo Ochoa del fútbol profesional?

En entrevistas, el arquero ha declarado que después del Mundial 2026, el fútbol ya no tiene sentido en su vida, por lo que este torneo pone el punto final en su carrera deportiva.

Aunque México aún debe continuar con su participación en el certamen, el técnico Javier Aguirre sostiene la idea de que Raúl “Tala” Rangel es su portero titular, por lo que es difícil que Memo vuelva a tener minutos en la cancha.

Guillermo Ochoa ha disputado seis copas del mundo distintas / IG: @yosoy8a

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