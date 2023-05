Yulianna Peniche aclara cómo fue su ruptura con Parejita López; asegura que no fue como él lo contó

Parejita López y Yulianna Peniche estuvieron comprometidos; sin embargo, la actriz terminó la relación.



José Luis López, mejor conocido como Parejita, dio a conocer en una entrevista que Yulianna Peniche había terminado su relación por medio de un programa en vivo, lo que le causó ardua sorpresa, dado que él no estaba enterado de esta decisión.

Hasta entonces, Yulianna no había reaccionado a las declaraciones de su ex; sin embargo, en un encuentro con la prensa le cuestionaron al respecto de esta polémica y ella muy sorprendida negó que las cosas hayan pasado como las cuenta el ex futbolista de los Pumas.

Según Parejita, Yulianna lo terminó a través una emisión de Las Estrellas Bailan en Hoy, donde la actriz participó hace un par de años, incluso, rompió en llanto al dar la noticia; no obstante, Peniche negó contundentemente que no lo haya terminado frente a frente.

Luego de haber estado comprometidos, El Parejita López y Yulianna Peniche culminaron su relación. / Instagram: @parejitalopez11 / Alfredo Ruiz

“¿Es en serio?, ¿y tú crees eso? Pues cada quien puede decir lo que quiera, mi corazón, yo soy una mujer que tiene educación, desde los 4 años que he tenido novio, he cortado con todos, con todos”, declaró la actriz.

Así lo dijo Yulianna Peniche:

Asimismo, el reportero insistió y cuestionó a Yulianna sobre si ya había escuchado las aseveraciones de su antes pareja y ella agregó: “no corazón, no”.

El exfutbolista declaró que Yulianna nunca lo terminó frente a frente. / Twitter: @MidWoman

Pese a que la histrionisa no quiso ahondar más en el tema, aseguró que aún se encuentra abierta al amor, ya que lleva un año soltera: “vámonos a poner a San Antonio de cabeza, para ver si así consigo novio, ya llevo un año soltera, un año”.

¿Qué fue lo que dijo Parejita de su ruptura con Yulianna Peniche?

El exfutbolista dijo que al enterarse, a través de Las Estrellas Bailan en Hoy, que Yulianna había decidido terminar su compromiso con él, su reacción fue no volver a hablar con ella, “no le hablé, nada, ni un mensaje”.