Céline Dion rompe el silencio sobre su salud y ¿confirma su esperado regreso a los escenarios? Esto dijo

La cantante canadiense Céline Dion volvió a colocarse en el centro de la conversación pública tras confirmar su regreso a los escenarios, luego de haber pausado su carrera por motivos de salud. A casi cuatro años de haber revelado su diagnóstico, la intérprete compartió detalles recientes sobre cómo se encuentra físicamente y los planes que marcarán su esperado retorno frente a su público.

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¿Celine Dion se murió? / Redes sociales

¿Cuál es la enfermedad de Céline Dion?

En diciembre de 2022, Céline Dion anunció públicamente en Instagram que había sido diagnosticada con el síndrome de la persona rígida, un trastorno neurológico raro que, de acuerdo con el Instituto Nacional de Trastornos Neurológicos y Accidentes Cerebrovasculares, es un síndrome progresivo y poco frecuente que afecta al sistema nervioso, específicamente al cerebro y la médula espinal.

En ese momento, la cantante explicó cómo esta condición impactó su vida cotidiana y su carrera.

“Si bien aún estamos aprendiendo sobre esta rara afección, ahora sabemos que es la causa de todos los espasmos que he estado sufriendo” Céline Dion

Además, detalló:

“Desafortunadamente, estos espasmos afectan todos los aspectos de mi vida diaria, a veces me dificultan caminar y me impiden usar mis cuerdas vocales para cantar como suelo hacerlo”. Céline Dion

Debido a estos síntomas, la artista se vio obligada a posponer presentaciones y posteriormente cancelar su gira mundial Courage World Tour, lo que marcó una pausa indefinida en su carrera musical en vivo.

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Céline Dion enfermedad / Redes sociales y canva

¿Cual es el estado de salud de Céline Dion actualmente?

A pesar de la complejidad del diagnóstico, Céline Dion ha compartido recientemente señales positivas sobre su estado de salud. En un video publicado en sus redes sociales con motivo de su cumpleaños número 58, la cantante aseguró: “Me siento bien” y “fuerte”.

En ese mismo mensaje, añadió que incluso ha retomado algunas actividades físicas: “He estado bailando un poco”. También expresó su emoción por reencontrarse con su público:

“Me siento emocionada, obviamente un poco nerviosa, pero sobre todo, estoy muy agradecida con todos ustedes… ¡Los quiero mucho y nos vemos pronto!”. Céline Dion

Su evolución también quedó documentada en I Am: Céline Dion, donde se observa el impacto físico de la enfermedad y su proceso de tratamiento. En una de las escenas, la cantante comparte una de las partes más difíciles de su retiro temporal: “Echo de menos a la gente”, en referencia a sus seguidores.

En 2024, la intérprete también reapareció públicamente durante la inauguración de los Juegos Olímpicos de Verano de París 2024, donde interpretó el tema “L’Hymne à l’amour”, originalmente popularizado por Édith Piaf. Su participación fue una de las primeras señales de su regreso progresivo a los escenarios.

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Céline Dion salud / Redes sociales

¿Céline Dion tiene planeado regresar a los escenarios?

La respuesta llegó recientemente de la propia Céline Dion, quien confirmó una serie de conciertos en París. De acuerdo con el anuncio, ofrecerá 10 presentaciones entre septiembre y octubre en el recinto Paris La Défense Arena, con capacidad para 40 mil personas.

El anuncio se dio en medio de especulaciones que comenzaron tras la aparición de carteles con títulos de sus canciones en distintos puntos de la capital francesa. Posteriormente, la cantante compartió imágenes de sus visitas a París a lo largo de los años, lo que incrementó las expectativas.

“Este año voy a recibir el mejor regalo de cumpleaños de mi vida” Céline Dion

El regreso de la artista ocurre después de un periodo en el que incluso se llegó a especular sobre la posibilidad de que no volviera a los escenarios. Sin embargo, su participación en proyectos recientes, como la película Love Again, para la cual también grabó música, y su actividad en redes sociales, incluyendo su incursión en TikTok, han mantenido su presencia vigente. La preventa de boletos para sus conciertos comenzará el próximo 7 de abril

Sobre su llegada a esta plataforma, la cantante compartió:

“Mi equipo me dijo que se encargarían de todo, me devolvieron el teléfono y luego desaparecieron discretamente. Así que aquí estoy, aprendiendo cómo funciona este mundo de TikTok… ¡un vídeo a la vez!”. Céline Dion

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