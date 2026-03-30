Ricardo Hill reaparece y vuelve a preocupar su estado de salud; ¡se niega a ir a un asilo! Así luce

La imagen impactó y encendió las alertas. Quien durante años hizo reír a millones con su carisma y sus personajes entrañables, hoy luce frágil, visiblemente más delgado y con una profunda tristeza en el rostro. Ricardo Hill, actor, comediante e imitador, reapareció tras una larga ausencia y dejó helados a sus seguidores al confesar que atraviesa una fuerte depresión, graves problemas de salud y una delicada situación económica.

Su reciente entrevista con Matilde Obregón no solo evidenció el deterioro físico del actor, sino también un estado emocional vulnerable que preocupó a colegas, fans y especialistas. Hill habló sin filtros del miedo constante a morir, de sentirse desplazado y olvidado por la industria del espectáculo, y de su rotunda negativa a vivir en un asilo, prefiriendo permanecer bajo el cuidado de su hermano.

Esta reaparición ocurre luego de que en TVNotas te dimos a conocer que, ante su deterioro mental y los problemas económicos que enfrenta, Ricardo Hill, incluso, intentó quitarse la vida, un dato que vuelve aún más alarmante su situación actual.

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Ricardo Hill / IG: @ricardohill7

¿Qué enfermedades padece actualmente Ricardo Hill y cuál es su estado de salud?

La salud de Ricardo Hill se ha convertido en uno de los temas que más inquietan a sus seguidores. Desde 2020, el actor enfrenta enfisema pulmonar y enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), padecimientos directamente ligados a su hábito de fumar desde los 16 años.

A estos problemas respiratorios se suma un diagnóstico aún más delicado: deterioro cognitivo neuronal o conductual, detectado hace dos años. Esta condición afecta funciones clave como la memoria, el juicio, el pensamiento y el comportamiento, lo que ha generado un cambio radical en su personalidad y autonomía.

El propio actor confesó a TVNotas que, aunque intenta seguir su tratamiento médico, no siempre lo logra de la mejor manera:

“Me va más o menos... Sigo mi tratamiento. Lo llevo un poco mal... Tomo pastillas. Me ha afectado en que no puedo salir... No me hablan los productores”. Ricardo Hill

Además, reveló que acude mensualmente al psicólogo y que vive con un miedo constante: “Le tengo miedo a la muerte, aunque estoy listo para morirme. Y eso lo pienso todos los días, pero no me voy a su#cid*r, aunque me llegan esos pensamientos a veces”.

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Ricardo Hill, actor con deterioro mental / Francisco Mancera, redes sociales y archivo TVNotas

¿Por qué Ricardo Hill cayó en depresión y dejó los escenarios?

Alejado de la televisión, el teatro y el doblaje, Ricardo Hill vive uno de los momentos más dolorosos de su vida. La falta de trabajo, el deterioro físico, su divorcio y la distancia con sus hijos lo empujaron a una depresión severa.

El comediante no oculta cuánto extraña su carrera y el aplauso del público: “Extraño mucho a mis hijos, aunque yo me alejé de ellos. Me hablan de vez en cuando. Me gustaría vivir con ellos”.

Y el escenario, ese lugar donde fue feliz durante décadas, también le hace falta: “Extraño la tele, el teatro… Eso me motiva a seguir adelante”.

Su hermano Salvador, quien se ha hecho cargo de él desde hace cuatro años, confirmó que ya no es el mismo de antes:

“Me siento triste, porque recordamos aquellos tiempos cuando hacía su personaje del ‘Teacher’. Era muy alegre, muy entusiasta. Ahora ya no”. Salvador Hill

El cambio, dice, ha sido duro para toda la familia, pues Ricardo “se convierte como en un niño” y presenta comportamientos distintos a los de antes. Aunque no le han realizado estudios recientes, Salvador asegura que los trastornos emocionales y cognitivos son cada vez más evidentes.

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Ricardo Hill junto a su hermano / Francisco Mancera, redes sociales y archivo TVNotas

¿Cómo sobrevive Ricardo Hill sin trabajo y con problemas económicos?

Además del desgaste emocional, Ricardo Hill enfrenta una crisis económica. Sin ingresos constantes por actuación, el actor sobrevive gracias a su jubilación y algunos apoyos.

Él mismo lo explicó: “Tengo mi jubilación de la ANDA. Me jubilé hace 4 años. Sí ahorré, pero se me acabó por las enfermedades. Tengo también mi pensión del Banco de Bienestar, recibo algunas regalías por mis personajes”.

Sin embargo, la pandemia, los medicamentos y los tratamientos médicos han vaciado sus ahorros. A esto se suma una pérdida de peso alarmante:

“Perdí como 20… Ahorita estoy en 60, pesaba 80 kilos”. Ricardo Hill

Su hermano Salvador también recibe una pensión y, junto con otros familiares, intenta cubrir los gastos básicos. En ocasiones, incluso se organizan eventos a beneficio para recaudar fondos y poder sostener al actor.

El actor Ricardo Hill / Francisco Mancera, redes sociales y archivo TVNotas

¿Por qué Ricardo Hill no quiere ir a La Casa del Actor (ANDA) y pidió ayuda pública para no ir a un asilo?

Ante la difícil situación, se buscó apoyo institucional. Salvador acudió a la ANDA y se exploró la posibilidad de que Ricardo Hill ingresara a La Casa del Actor, espacio diseñado para cuidar a actores en situación vulnerable.

El proyecto avanzó, e incluso Jorge Ortiz de Pinedo intervino para facilitar su ingreso. Sin embargo, el actor se negó rotundamente.

Su razón fue clara y contundente: “Prefiero estar con mi hermano, ahí hay puro viejito”.

Durante su reaparición con Matilde Obregón, Hill reconoció abiertamente que está deprimido y que necesita ayuda y terminó con una súplica directa frente a la cámara:

“Si nos pueden ayudar por favor, necesitamos salir”. Ricardo Hill

A pesar de sus enfermedades, Ricardo confesó que sigue fumando alrededor de 10 cigarros al día, algo que preocupa profundamente a su hermano, ya que el enfisema y la EPOC avanzan de forma silenciosa pero constante.