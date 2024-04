Ricardo Hill ‘el Teacher’ libra una batalla contra desgarradora enfermedad degenerativa

Ricardo Hill, reconocido comediante y actor de doblaje, conocido por su participación en programas emblemáticos como ‘La hora pico’, ‘Parodiando’ y ‘El privilegio de mandar’, se encuentra alejado de la pantalla desde hace algunos años tras ser diagnosticado con Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) desde el año 2021.

Lamentablemente, su condición ha empeorado, y recientemente se ha revelado un nuevo diagnóstico: un Deterioro Cognitivo o Conductual, según informó su hermana, Silvia Cristina Domínguez Hill en redes sociales.

¿Qué le pasó a Ricardo Hill, ‘el Teacher’?

En conmovedoras publicaciones, describió el difícil camino que está atravesando su hermano, quien se encuentra cada vez más dependiente debido al progresivo deterioro de su salud física y mental.

El relato de Silvia revela la angustia y la impotencia de ver a un ser querido perder su autonomía y su identidad debido a una enfermedad devastadora y sin cura. Hill, quien solía ser un hombre exitoso y admirado por su talento humorístico, ahora enfrenta dificultades para realizar actividades básicas y tomar decisiones por sí mismo.

“Una situación sumamente triste saber que ya el no responde a situaciones muy simples como poder bañarse solo, pensar por sí mismo, mucho menos tomar decisiones. Tampoco trabajar. Lo pongo así, porque, tal vez mucha gente no entiende porque no se alivia. Para mí, como su hermana ha sido y sigue siendo una situación terriblemente triste, frustrante, de impotencia al no poder ayudarlo”.

Hermana de Ricardo Hill da a conocer la enfermedad que padece en un mensaje de Facebook. / Ana Cristina Domínguez Hill/ Facebook

“Lo que es mas triste es recordar quién era: Un hombre normal, sano, exitoso, buen padre y que nos hacia reir mucho. Yo lo amo con todo mi corazón. Ojalá que su sufrimiento no sea muy largo porque él no se lo merece. Dios te bendiga, mi amado Ricardo”, concluyó la hermana de Ricardo Hill.

¿Qué es el Deterioro Cognitivo Neuronal o Conductual?

Según Mayo Clinic, el Deterioro Cognitivo Neuronal o Conductual se refiere a la disminución progresiva de las funciones cerebrales, que puede afectar tanto la capacidad cognitiva (como la memoria, el pensamiento y el juicio) como el comportamiento de una persona. Entre las alteraciones cognitivas más frecuentes están, entre otros, el delirio, la amnesia, la demencia, el Alzheimer y el Parkinson.

Este deterioro puede manifestarse en diversas formas, como pérdida de memoria, dificultad para concentrarse, cambios en el estado de ánimo, alteraciones en el comportamiento social y dificultad para llevar a cabo actividades cotidianas.

