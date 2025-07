Actriz de telenovelas, sin ser compatible, dona riñón a su marido

La actriz Oyuki Manjarrez le dio una de las muestras más grandes de amor a su esposo, Arturo Granados: Le donó un riñón, ya que él padece insuficiencia renal. Aun cuando el tipo de sangre entre ellos no es compatible, movió cielo, mar y tierra para que el trasplante fuera posible.

Se realizó el pasado 16 de mayo, luego de un viacrucis de 9 meses, en el que vivieron una verdadera solidaridad del medio artístico. Decenas de actores, directores, productores, escritores, futbolistas, incluso la fundación del Dr. Simi, apoyaron a la pareja.

“Hay miles de personas que esperan la donación de un órgano. Investigamos y supe que podía donar un riñón a mi esposo, aunque nuestro tipo de sangre no es compatible. Afortunadamente, no generaba anticuerpos. Existen programas de donación cruzada (2 o más parejas de donantes y receptores que son incompatibles entre sí, donan al receptor de la otra pareja, lo que les permite recibir un órgano compatible), pero no son comunes en México. La gente se raja. Entonces doné directamente. Fuimos con un notario para manifestar mi voluntad”. Oyuki Manjarrez

Oyuki Manjarrez le donó a su esposo un riñón debido a que él padece insuficiencia renal, hizo todo lo posible por recaudar lo necesario y pagar la cirugía y su tratamiento. / Cortesía

“No teníamos Seguro Social, pero trabajé en una empresa y pude meterlo como beneficiario para ver si lo atendían en Nutrición. Empezamos el proceso. Es horrible. La gente no sobrevive si espera a tener un órgano compatible”.

De acuerdo con datos del Centro Nacional de Tasplantes (CENATRA), en México hay más de 16 mil pacientes que esperan un riñón.

Oyuki Manjarrez revela el dineral que ha gastado para salvarle la vida a su esposo

“Arturo no tiene hijos, pero sí hermanos. Cuando les habló de la posibilidad de donarle un riñón, le dijeron: ‘No participamos’. Uno dijo: ‘Te hago un préstamo’. Yo le comenté: Puedes deducir impuestos por la página gofundme (https://www.gofundme.com). Dijo que no, que le valía m4dr3s. Le dijo a mi marido que le prestaría 45 mil pesos y a la mera hora lo dejó plantado”

“Este trasplante es más caro que el de un donador compatible. La plasmaféresis (eliminación de anticuerpos que tenemos en la sangre) costó 390 mil pesos. Le hicieron 4. Un medicamento que ponían en este proceso costaba 80 mil pesos. Además, le ponían 35 frascos de albúmina, la proteína que contiene la clara de huevo. Cada frasco cuesta 1200 pesos y necesitaba 39. Veía el trabajo que me costaba reunir el dinero y cómo se iba en una transferencia de 20 segundos. He llorado mucho”.

¿Cómo consiguió el dinero que necesitaba Oyuki Manjarrez para el trasplante de riñón de su esposo?

“Hice 15 rifas para pagar el tratamiento de hemodiálisis de 9 meses. Junté 770 mil pesos. Recibimos mucha ayuda. Enrique Borja me dio una camiseta autografiada. Luis García consiguió las firmas de todo el equipo de Pumas en una camiseta. Gracias a mi amiga, la actriz Sandra Ruiz, que me recomendó la página gofundme.com, pude recaudar 163 mil pesos de gente desconocida”.

“Dios es bueno. El trasplante, cuando no hay compatibilidad en el tipo de sangre, puede salir hasta en 3 millones de pesos. En nuestro caso, gracias a la fundación Sólo por ayudar, que donó 50 mil pesos, el club de rotarios de Cuajimalpa, 80 mil pesos, y la Fundación Hospitales Mac, que nos aportó más de 300 mil pesos como parte de su programa de trasplante renal, se logró hacer la cirugía. Aún debemos 45 de los 95 mil pesos de honorarios médicos. Fundación Simi nos apoyó con 25 mil pesos para comprar una vacuna para que no rechazara el riñón. José Elías Moreno, Sugey (Abrego) y Arleth Pacheco me contactaron con ellos”.

“La cirugía con donador vivo es más complicada. Duró 7 horas. Para retirarme el riñón tardaron alrededor de 2 horas y media. Tuvo ciertas complicaciones. Un día antes de la cirugía me despedí de mi riñón. Le di las gracias por el tiempo que estuvo conmigo. Le pedí que siguiera su función en el cuerpo de Arturo”.

“Dios es grande. El 16 de junio cumplimos el primer mes de trasplantados. Los primeros días después de la cirugía sentí mucho dolor. Me canso mucho. No puedo cargar cosas pesadas en 4 meses. Para Arturo ha sido más tranquilo. Él tendrá que tomar inmunosupresores de por vida para evitar el rechazo del órgano”.

¿Qué dice el esposo de Oyuki después de que su esposa le salvó la vida?

Arturo, por su parte, nos compartió: “Una vez que pasó el riesgo empecé a hacer mi vida normal. Hago ejercicio. Salgo a caminar. Ya puedo comer libremente. Al principio, fue dieta blanda, pocos líquidos. Hay que esperar la reacción del riñón”.

“Llegué al trasplante de milagro. No hubiera aguantado 2 semanas más. Lo que hizo Oyuki fue agarrar a un moribundo, echárselo al hombro y cargar con él 9 meses. ¿Cómo le hizo? No sé de dónde sacó tanta fuerza. Hubo días en que sentía morir. Durante 9 meses prácticamente no dormí. La sangre se va envenenando, aun con las hemodiálisis. Firmas varios documentos porque tiene riesgos. En mi segunda hemodiálisis tuve angina hemodinámica, un dolor de opresión en el pecho espantoso, parecido a un infarto. Duró 50 minutos. Me había rendido, pero desperté. Hoy, con el trasplante, afortunadamente no ha habido ningún tipo de rechazo”.

Oyuki comentó: “El medio artístico se portó a toda m4dr3. Cuando nos recuperemos queremos hacer una fiesta de agradecimiento. Por ellos vive Arturo”.

“Queremos ayudar a la gente para que se acerque a las fundaciones. Estoy dispuesta a orientar a quien necesite un trasplante. Siento que Dios te toca para que hagas algo. Sentí el corazón lleno de amor. Una paz impresionante. Ahora que vi el ultrasonido y mi órgano en el cuerpo de Arturo, que está en recuperación, no pude sentir más felicidad”, concluyó.

¿Qué es la plasmaféresis que necesita el esposo de Oyuki Manjarrez?

El nefrólogo Marco Antonio Carmona Escamilla (CED. PROF. 9124225) médico de Arturo explica: “La plasmaféresis es un procedimiento por el cual retiramos anticuerpos circulantes, o sea, que tiene en sangre. Estos, ya en los estudios, sabes que atacarán al riñón (por ser un cuerpo extraño). Una vez retirados los anticuerpos puedes realizar el trasplante”.

“El cuerpo vuelve a formar anticuerpos, pero parte del tratamiento inicial es administrar un medicamento que evita que se vuelvan a formar por un año o año y medio”.

“Hay que monitorear si los anticuerpos están subiendo, si no sucede, ya no se pasa el anticuerpo”.

“El paciente puede tener infecciones, un efecto secundario a este proceso, porque quitas esos anticuerpos, que son defensas. Es un riesgo muy grande. Solo los primeros 6 meses, el paciente trasplantado debe permanecer aislado. Después ese riesgo disminuye”.

“Los donantes llevan prácticamente una vida normal. El riñón que queda en el donante aumenta su capacidad de función”.

“En el paciente receptor, el tercer riñón, ya que no se extirpan los riñones dañados, se coloca en la fosa iliaca derecha”.

Arturo aún requiere 2 plasmaféresis, por lo que necesitan recaudar 200 mil pesos. Puedes ayudarlos en el siguiente enlace: https://gofund.me/1624b83e

¿Quién es Oyuki Manjarrez, actriz de Juegos de amor y poder?

Nació en la CDMX el 14 de agosto de 1972.

Es egresada del Centro de Educación Artística (CEA).

Ha trabajado en programas unitarios como: Mujer, casos de la vida real y “La rosa de Guadalupe. También en telenovelas como: Rencor apasionado, Mágica juventud, Dos mujeres un camino, El premio mayor y Juegos de amor y poder.

