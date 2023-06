Toño Mauri se contagia de Covid-19 por tercera vez; le preocupa que afecte su trasplante de pulmón

Toño Mauri le pidió a la gente que “no bajara la guardia” y siguiera cuidándose del Covid-19.

Mediante sus redes sociales, Toño Mauri dio a conocer que se había contagiado de Covid-19 por tercera ocasión, algo que preocupó a sus seguidores, por lo que, poco después, fue el propio actor quien contó cómo se encuentra actualmente.

En entrevista telefónica para De Primera Mano, la celebridad señaló que ya se está recuperando gracias a los tratamientos que existen actualmente contra la enfermedad, pero dejó en claro que la gente debe seguir cuidándose, principalmente, aquellos que tienen alguna condición médica.

“Ya ha cambiado, hay medicamentos, tratamientos, pero no deja de ser molesto, no deja de ser, en caso de nosotros que tenemos un trasplante, que tomamos inmunodepresores, tenemos ahí una desventaja. Es factible que te pueda dar cualquier tipo de enfermedad”, indicó.

A través de redes sociales, Toño Mauri dio a conocer su nuevo contagio de Covid-19 / Instagram: @antonio.mauri

Te recomendamos: Toño Mauri, a un año de su doble trasplante de pulmón

Bajo este panorama, admitió que, al igual que muchos, llegó a pensar que el Covid-19 “ya se había ido” y volvió a resaltar que su vida no corre peligro, pues le detectaron la enfermedad “a tiempo”.

“Me lo detectaron hoy, a tiempo, porque ya me venía sintiendo mal, me subió la fiebre y me empezó a doler mucho la cabeza y el cuerpo cortado. Entonces, me hice la prueba casera, salió negativa, pero, como coincidió con laboratorios, me hicieron las pruebas y me lo confirmaron”, indicó.

Toño Mauri señaló que su prueba casera salió negativa, sin embargo, al hacerse estudios de laboratorio, le confirmaron que sí tenía Covid-19 / Instagram: @antonio.mauri

A la par de eso, mencionó que ahora no se siente bien por los síntomas y, aunque ya está tomando los medicamentos pertinentes, reconoció que sí está preocupado por las consecuencias que pueda tener para su trasplante.

“La verdad es que es un malestar que está constante y que sí preocupa un poco por el trasplante y los inmunodepresores. Te hace más sensible a cualquier enfermedad, no deja de ser una cosita ahí que hay que prestarle atención”, precisó.

El trasplante de Toño Mauri

Cabe resaltar que, en 2020, Toño Mauri se realizó un trasplante de pulmón para salvar su vida, luego de las secuelas que le dejó su primer contagio de Covid-19.

A un año de haber pasado por ese procedimiento, el actor dio un emotivo mensaje en redes sociales, donde le agradece a Dios por haberle permitido seguir con vida y estar con sus seres queridos.

“Un año de recibir este regalo de vida que gracias a Dios y al ángel que me donó sus pulmones, a los doctores, a Carla mi esposa que peleó conmigo hasta hoy, a mis hijos y a mi familia; estoy viviendo las bendiciones de cada día, cada hora, cada minuto y cada segundo. Gracias”, escribió en aquel entonces en sus redes sociales.

Hace algunos años, Toño Mauri se sometió a un trasplante de pulmón para salvar su vida / Instagram: @antonio.mauri

Te puede interesar: Toño Mauri se apunta para producir la bioserie de Thalía