¡Agustín Fernández desamparado! Su ego le cerró las puertas y su papá solo lo usa

Platicamos con Luis Caracheo, relacionista público de Nicola Porcella, Karime Pindter y ‘las Perdidas’, entre otros. Él aprovechó el momento para confirmar si la agencia FZ Management tiene alguna relación con Agustín Fernández (34 años).

Cortesía del PR

Te puede interesar: Nodal y Cazzu: Revelan más detalles de su encuentro en la fiesta de su hija ¿Reconcilación?

Nicola Porcella y Wendy Guevara le pidieron a la agencia ayudar a Agustín Fernández en su participación en ‘La casa de los famosos México’

“Quiero aclarar algo: Agustín nunca ha pertenecido a la agencia FZ Management y tampoco hemos firmado algún contrato con él. No tenemos ninguna responsabilidad de apoyarlo en LCDLFM. Nosotros lo ayudamos porque sus amigos Wendy y Nicola nos lo pidieron”.

“Le conseguimos stylist, productos de higiene personal y suplementos alimenticios, entre muchas cosas más. Fui personalmente a entregar todo eso a la producción. Pero el señor hizo comentarios de mal gusto. Un día dijo: ‘Este traje parece de Power ranger’. ¿Qué le pasa? Imagínense lo que sintió el stylist al escuchar eso”.

“El stylist le mandó los trajes gratis. Agustín jamás dejó dinero para pagar algo. Ni siquiera el Uber para llevarle sus cosas. Él mismo se está cerrando las puertas de distintas marcas. Espero que le baje a su ego. Que sea más sencillito y resuelva los conflictos que se creó en La casa”. Luis Caracheo

Cortesía del PR

Agustín Fernández no quizo pagarle a un stylist para su participación a ‘La casa de los famosos México’

“Recuerdo que un día le dije: ‘Agustín, hay que pagarle a algún stylist para que te mande ropa’ y me dijo: ‘No tengo dinero. Consígueme colaboraciones’. No nos dio tiempo de organizarnos con él para elegir colores”, afirmó.

“No son trajes caros. No son cifras estratosféricas que no pueda pagar. Por eso, no comprendo por qué no quiso hacerlo. Cuestan entre 4 mil y 8 mil pesos, dependiendo del diseño. Trajes muy hermosos de diseñador. Sin embargo, no le hemos dado gusto en nada”, agregó.

Luis opinó sobre las declaraciones que dio el señor Marcelo, padre de Agustín Fernández, en una entrevista en la que dijo: “Su agencia es una vergüenza. Lo dejaron sin sus cosas personales a pesar de que estaba pactado por contrato”.

No te pierdas: Adrián Marcelo regresa a YouTube ¿habló de lo que vivió en LCDLFMX?: “La vida después de la casa” VIDEO

El papá de Agustín Fernández actuará legalmente contra la agencia

“Ahora resulta que el papá le dijo que hay gente traicionera. Que no confíe en nadie. Les habló a los medios de comunicación para decirles que actuará legalmente en contra de la agencia por ‘incumplimiento de contrato’. Me da mucha risa, porque Agustín ¡no tiene ningún contrato firmado con nosotros! El señor victimiza a su hijo”.

“Agus tenía mucho tiempo sin saber de su papá. Creo que el señor ni si quiera sabía que su hijo iba a entrar a un reality. Él lo usa para obtener algún beneficio. Quiere acaparar el foco. El señor está desubicado y malinformando a la prensa”. Luis Caracheo

“Obviamente esa demanda no procederá. No hay contratos de por medio. Nosotros podemos demandar al señor por difamarnos. Eso sería una opción. Primero queremos platicar con él para hacerle entender que las cosas no son así. Lo invito a que conozca más a su hijo y no le hable una vez al mes”.

Cortesía del PR

¿Luis Caracheo representará a Agustín Fernández después de su salida de ‘LCDLFMX’?

Le preguntamos a Luis Caracheo si representará al influencer cuando abandone ‘La casa’ y esto respondió:

“Hablaremos con él de sus pésimas actitudes. Le pediremos que platique con su papá para ver qué se puede solucionar. Hemos intentado contactar a su papás y no responden los teléfonos”.

Cortesía del PR

“No sé si Agustín tenga trabajo a su salida. La agencia no creo que lo contrate. O quién sabe. Dependerá de su actitud. Lo que deberá hacer es ponerse de acuerdo con los stylists para pagarles los trajes y sus colaboraciones. Espero que cuando salga haya alguien en el foro para recibirlo”, concluyó

Para más notas exclusivas sobre tus celebridades favoritas, busca la versión impresa o digital de tu revista TVNotas, ¡No te la puedes perder!