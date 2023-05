Ana María Alvarado se disculpa por entrevista donde Sergio Mayer se lanzó duramente contra Daniela Parra

Ana María Alvarado se convirtió en el blanco de comentarios al darse a la tarea de entrevistar a Sergio Mayer en su programa de YouTube a lado de Carlo Uriel, por lo que de inmediato le llovieron críticas al brindarle ese espacio al famoso.

Y es que, Mayer en el caso de Héctor ‘N’ ha sido sumamente señalado por el público, esto debido a que consideran ha sido el encargado de manipular todo a favor de Alexa Hoffman.

En ese contexto, Mayer en dicha entrevista se dio a la tarea de tachar a Daniela Parra, hija de Héctor ‘N’ como una persona que ha manipulado a las personas por ser supuestamente bonita y carismática, cosa que según su perspectiva no es Alexa Hoffman por lo que pese a haber ganado el caso, no ha recibido el apoyo del público en general.

Ante esas declaraciones, Alvarado fue tundida en redes por haberle dado dicho espacio, es así que este domingo 28 de mayo se dio a la tarea de externar una disculpa a sus seguidores:

“Ana María Alvarado, yo estaba con usted en el caso de Máxime, pero ahora que la oigo que está de parte de Alexa y su madre, me ha decepcionado. No por miedo pierda sus convicciones”, “En serio, Anita tienes que permitir esta grosería de señor”, “Que hace este ahí!!!”, “Luchando como siempre Ana”, “Ya no entrevistan a ese tipo le dan la importancia que no se merece”,"¡Qué decepción Ana! Te vendiste por una entrevista”,"Para qué le dan entrevistas a este Sr. basta de estarle dando pantalla”,"Fue como una mentada de mad** la entrevista de Sergio Mayer”, comentarios de seguidores.

Ana María Alvarado se disculpa por entrevistar a Sergio Mayer

Por medio de sus redes sociales, la periodista compartió un clip externando los motivos que la orillaron a entrevistar a Mayer:

"¡Hola! Fíjense que quiero hacer una aclaración respecto a lo sucedido ayer, en torno a caso de Héctor ‘N’ en mi canal de YouTube. El caso de Héctor Parra ha sido un caso muy manoseado, mucha gente ha intervenido, han sucedido muchos acontecimientos y por eso la opinión publica esta a favor de Daniela Parra, porque no creen en cómo se ha llevado todo el proceso”.

Asimismo, señaló que incluso el primer abogado de las Hoffman explicó que abandonó el caso porque no había pruebas suficientes para que una demanda de ese tipo se llevara a cabo, fue entonces que Mayer hizo su aparición: “es entonces cuando entre Sergio Mayer con un peritaje particular y ahí es donde cambia la historia, por eso es que todo el mundo cree que Sergio Mayer tuvo que ver”.

Héctor ‘N’ recibió sentencia el 25 de mayo de 2023. / Instagram: @hectorparrag

Por otra parte, explicó que optó por entrevistar a Mayer con el fin de dar a conocer las dos caras de la moneda, ya que también le brindó ese espacio a la abogada de Héctor ‘N’.

También resaltó los comentarios despectivos que lanzó el propio Mayer hacia Alexa Hoffman: “dice que la gente cree más en Daniela Parra por bonita y en Alexa no, porque dijo no es tan grata su presencia porque tiene lentes. Ahí está la entrevista, pueden verla, mucha gente se enojó conmigo y lo entiendo”.

Mayer dio contundentes declaraciones en el programa de Ana María Alvarado. / FB: Ana María Alvarado

Para finalizar, explicó que considera que la actitud de Mayer contra su compañero Carlo fue mala, ya que trato de ningunearlo al no querer contestar algunas de sus preguntas y que lamente no haber alzado la voz por él, pero que no esperaban que algo de eso sucediera, por el hecho de que fue una emisión en la que tenía otras cosas en la cabeza, como el lograr hablar enseguida con la abogada de Héctor ‘N': “aprendemos de nuestros errores, aprenderé la lección como siempre lo hago, reconozco que debí haber intervenido”.

Las declaraciones de Sergio Mayer contra Daniela Parra

Fue en la emisión del 25 de mayo en donde Sergio Mayer no dudó en hacer unos fuertes comentarios contra Daniela Parra y es que la acusó de ser una persona que manipula al público en general:

“Hay una niña que hace una manipulación a los medios de comunicación en donde todos ustedes han caído desde un principio en donde se dio este tema, ha manipulado la información diciendo cosas que no son correctas y asegurando que ya va a salir: ‘y es que mi papá ya va a salir’”, comentó.

Daniela Parra dio a conocer que Hectór ‘N’ se encuentra más fuerte que nunca. / Instagram: @hectorparrag, @dannielaprm

A eso añadió que era una jovencita que sabía hacer uso de sus habilidades y encantos, cosas que según sus declaraciones no tiene Alexa:

“Es una excelente comunicadora, de eso no tengo ninguna duda y que lamentablemente y se los voy a decir Alexa, Alexa que es la víctima, pero como Alexa es la niña de los frenos, de los lentes, la niña que no es tan grata que no sale a hablar que no da entrevistas, la introvertida, entonces es a la que atacamos y desacreditamos y no entendemos del daño que le estamos haciendo”, explicó.

Alexa Parra externó su deseo de ayudar a otras víctimas a animarse a alzar la voz con respecto a sus casos. / Instagram: @alexaa.hoffman

Pero no solo habló de las hijas de Héctor ‘N’, sino de las personas que lo acusan de haber ayudado a Ginny Hoffman por un tema de despecho: “esas personas tienen mierd* en la cabeza, no entienden la revictimización que le hacen a la víctima al descalificar sus cosas, el hecho de que digan que hay un complot en contra de un pobre ser humano que abuso de su hija y que digan que es mentira, los hechos y evidencias existen”.

Sergio Mayer considera que Daniela Parra ha sabido ganarse a la gente / Clasos/Instagram: @dannielaprm

Te podría interesar: Así reaccionó Héctor N al conocer su sentencia por corrupción de menores