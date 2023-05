Sergio Mayer asegura que Daniela Parra solo se “revictimiza” para ganar el apoyo de la gente

Aunque aplaude el apoyo de Daniela para Héctor N, Sergio Mayer considera que la joven no debe “distorsionar la realidad”.

En medio del caso en contra de Héctor N, Sergio Mayer considera que Daniela Parra, hija mayor del imputado, solo se “revictimiza” para ganar apoyo en el proceso legal de su padre y defiende a Alexa Hoffman de las críticas.

Mediante un encuentro con la prensa, el famoso actor definió a Daniela como “la reina de la comunicación”, pues considera que ha sabido “envolver” al público para hacerles creer que su padre es inocente.

“Ella es una reina de la comunicación. Creo que le está sacando mucho jugo y provecho por su imagen de niña. Ella puede seguir expresando lo que sea, tiene todo el derecho, pero creo que le ha funcionado bastante bien el tema de revictimizarse”, apuntó.

Acerca de las amenazas que la joven dijo recibir en su momento, Mayer mencionó que él también ha sido amedrentado e incluso sostuvo que tiene maneras de demostrarlo: “he recibido amenazas y yo sí tengo cómo comprobarlo”, dijo.

Sergio Mayer considera que Daniela Parra es una experta para envolver a la gente / Instagram: @sergiomayerb

En tanto, recalcó que la “única víctima” en todo este caso mediático es Alexa Hoffman y cree que solo la critican por no tener el “mismo verbo” que su hermana.

“Alexa es la menor, la noble, no tiene ese encanto que tiene su hermana mayor, no tiene ese verbo tan extraordinario de comunicar. Creo que por eso es juzgada y desacreditada, pero no hay que equivocarnos, creo que se está haciendo justicia”, sostuvo.

Sergio Mayer aplaude el esfuerzo de Daniela Parra

Por otra parte, Sergio Mayer reconoció que admira a Daniela Parra por mantenerse en la lucha para demostrar la inocencia de su padre, sin embargo, lamentó que la joven “distorsione la realidad”.

“Siempre lo he dicho, mil respetos en ese aspecto, su papá se debe sentir muy orgulloso, pero, que quieran distorsionar la información, diciendo que se metieron pruebas falsas y todo eso, yo creo que, tarde o temprano, el público va a tener acceso a eso”, manifestó.

Desde el comienzo del proceso legal en contra de Héctor N, Daniela Parra ha sido su principal defensora ante los medios / Instagram: @hectorparrag, @dannielaprm

Sergio Mayer cree que la defensa de Héctor N siempre ha cambiado la información

Para finalizar, aseveró que, desde el comienzo del proceso legal de Héctor N, la defensa siempre ha “cambiado” sus versiones, por lo que le pidió al público que le hicieran caso a las “evidencias”.

“Siempre han estado manipulando la información, pero, si está ahí, es porque hubo evidencias y hechos suficientes para que un juez dictaminara que era culpable”, concluyó.

Sergio Mayer afirma que la defensa de Héctor N solo ha “manipulado” la información a su favor / Instagram: @sergiomayerb

