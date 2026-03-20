Detienen al influencer ‘Parce Regio’: ¿terminó en el penal tras escándalo con la mamá de Poncho de Nigris?

El escándalo explotó y ahora tiene consecuencias legales. El influencer conocido como ‘el Parce Regio’ fue detenido en medio de una fuerte polémica con doña Leticia Guajardo, mamá de Poncho de Nigris, luego de que ella lo denunciara por presunto acoso, invasión de privacidad y conductas que la hicieron sentir amenazada.

La situación escaló tanto que el caso ya está en manos de autoridades y el creador de contenido permanece bajo proceso.

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¿Por qué detuvieron a ‘el Parce Regio’ tras la denuncia de la mamá de Poncho de Nigris?

La detención de ‘el Parce Regio’ se dio luego de que doña Leticia Guajardo acudiera a la Fiscalía Especializada en Feminicidio y Delitos Cometidos Contra las Mujeres para denunciarlo formalmente. De acuerdo con la información disponible, el influencer habría acudido en repetidas ocasiones a las inmediaciones de su domicilio para grabar videos, exponiendo la ubicación de su casa.

Este comportamiento encendió las alertas, ya que no solo se trataba de contenido en redes sociales, sino de una posible invasión directa a su privacidad. La situación escaló a tal grado que las autoridades actuaron, confirmando su arresto mientras se determinan los cargos que enfrentará.

Actualmente, el creador de contenido se encuentra en el Penal de Apodaca, en Nuevo León, en espera de que se esclarezca su situación legal.

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¿Qué denunció exactamente doña Lety y por qué dijo sentirse amenazada por ‘el Parce regio’?

Doña Leticia Guajardo no se guardó nada y explicó públicamente que la situación se salió de control. Según sus palabras, el influencer no solo invadió su privacidad, sino que también cruzó límites que afectaron su tranquilidad como adulta mayor.

“Es que ya es demasiado. Nosotros somos adultos mayores. Están metiéndose en nuestra casa, o sea, usurpando nuestra tranquilidad. No es justo; te da miedo ya” Doña Leticia Guajardo

Además, reveló que el hombre incluso se acercaba físicamente a su entorno sin que ella lo notara en un inicio: “Nunca lo he visto en mi vida. Es más, yo salía con mi camioneta y él estaba grabándome; ni cuenta me di”.

Estas declaraciones fueron clave para proceder legalmente, ya que reflejan un patrón de actitudes que podrían constituir acoso o intimidación. La señora también aseguró que decidió actuar para evitar que la situación pasara a algo más grave.

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Mamá de Poncho de Nigris denuncia a influencer / Redes sociales

¿Qué dijo el abogado de Lety Guajardo sobre las medidas legales y la orden de restricción al ‘Parce Regio’?

El abogado de doña Lety, Gerardo Rincón, confirmó que no solo se presentó una denuncia, sino que también se solicitaron medidas de protección inmediatas. Entre ellas, destaca una posible orden de restricción para evitar cualquier contacto o acercamiento del influencer.

Abogado de doña Lety, Gerardo Rincón “Vamos a pedir las medidas de protección y las denuncias respectivas de los delitos que llegue a adjuntar este individuo… Estamos solicitando una orden de protección para la señora Leticia Guajardo por el motivo de que se siente muy amenazada”

También señaló que el caso podría escalar dependiendo de las pruebas recabadas, ya que se acusa al influencer de invadir la privacidad y emitir comentarios considerados ofensivos y agraviantes hacia la familia.

Por ahora, doña Lety ya cuenta con vigilancia y seguimiento por parte de las autoridades, lo que le ha permitido sentirse más tranquila tras semanas de tensión.

Doña Lety Guajardo / Redes sociales

¿Quién es ‘el Parce Regio’ y por qué estaba en polémica con la familia De Nigris?

‘El Parce Regio’ es un creador de contenido activo en TikTok, donde suma miles de seguidores y se ha hecho conocido por hablar de figuras públicas, especialmente de Poncho de Nigris y su entorno familiar.

El influencer aseguró en múltiples ocasiones haber sido cercano al conductor, lo que, según él, le daba acceso a supuestos “secretos”. En varios videos lanzó acusaciones delicadas, incluyendo señalamientos sobre la vida privada del regiomontano.

“Esto es una probadita de todo lo que se… si quieren, nos vamos más atrás cuando andábamos en preparatoria”, dijo en uno de sus clips.

Por su parte, Poncho de Nigris respondió minimizando las declaraciones y cuestionando la falta de pruebas: “Un pros… desconocido hablando de mí, como siempre… Por fa, si van a hablar de mí, que sea con pruebas”.

Este intercambio encendió una guerra mediática que con el tiempo involucró también a doña Lety, quien terminó siendo una de las principales afectadas.