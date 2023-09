Conductor de Hoy protagoniza discusión con bailarina que acusa a Shakira de malos tratos

La bailarina Jenny García apareció en el programa Hoy, en el que recordó los presuntos malos tratos que recibió por parte Shakira, cuando trabajó con ella hace varios años.

El pasado miércoles 27 de septiembre, la bailarina y coreógrafa, Jenni García visitó el programa Hoy, donde habló acerca de los supuestos malos tratos que recibió por parte de Shakira cuando trabajó con ella. García destapó esta situación en una entrevista en el programa “Se te estuvo di y di” del canal de YouTube “La saga” de Adela Micha.

“Ya no la respeto desde que trabajé con ella. Hice 12 fechas con ella y no me pagó, y te voy a decir algo, hubiera trabajado con ella sin goce de pago, pero la manera en la cual nos trató a las bailarinas. Nos volteaba la cara. No nos decía gracias. Nos regañó mucho y nos sacó del escenario”. Jenni García, bailarina y coreógrafa

Actualmente, Jenny García está colaborando en la nueva temporada de Las Estrellas Bailan en Hoy. / Instagram: @jennygarcíaoficial

Tras las acusaciones, que se suman, entre otros, con las de Cristina Cárdenas, supuesta extrabajadora de Shakira que acusa a la cantante de ser mala jefa y de un supuesto trato “nefasto” a sus empleados.

Jenni García contó en Hoy su experiencia con Shakira. Sin embargo, Sebastián Reséndiz, reportero y presentador del matutino no estuvo de acuerdo con la bailarina y arremetió contra ella.

“Me caes muy bien y este zarpazo me duele propinártelo, pero sí te estás colgando de la fama de Shakira. Ella te contrató para bailar, pero no para ser su comadre. Ella no tenía ninguna obligación”. Sebastián Reséndiz, conductor del programa Hoy

Ante el comentario que soltó Reséndiz a García, ella de inmediato reaccionó. “Pero, la educación. He trabajado con muchos artistas, con Emmanuel, con Lupita D’Alessio, con Moderatto, y todo mínimo es gracias, chicas, éxito”, se denfendió Jenni.

“Pero ella no es así. Hay que respetarla”, dijo Reséndiz. Por su parte, Martha Figueroa defendió a Jenni.

“Es una gran artista, pero como persona me desilusionó y me llevó un mal sabor de boca al trabajar con ella”, sostuvo Jenni García, quien aclaró que no fue un mal día para la cantante, pues ha tenido la oportunidad de hablar con personas que han trabajado con Shakira y coinciden con ella.

