Filtran audio de esposo de Ana Bárbara amenazando con arruinarla económicamente y criticando a sus hijos

En los últimos días, ha trascendido que presuntamente, Ángel Muñoz presuntamente le habría sido infiel a Ana Bárbara con Adriana Toval, una periodista costarricense que contrató para manejar su imagen. Según especulaciones, la cantante presuntamente ya estaría enterada de la traición y supuestamente lo corrió de la casa, por lo que él estaría luchando para no divorciarse.

En medio de todos los dimes y diretes, el esposo de Ana Bárbara lanzó un comunicado confirmando acciones legales en contra de su presunta amante por supuestas “acusaciones falsas y tendenciosas”.

Mira: La pareja de Ana Bárbara, Ángel Muñoz, responde a acusaciones de que maltrata a sus hijos

Amante de Ángel Muñoz, esposo de Ana Bárbara filtra llamada en la que deja ver sus maquiavélicos planes. / Resdes sociales

¿Ángel Muñoz engañó a su esposa Ana Bárbara?

Hace unos días, el periodista Jorge Carbajal reportó que, presuntamente, el esposo de Ana Bárbara estaría teniendo una relación extramarital con una chica que contrató para manejar su imagen pública.

Después, Jordi Martin entrevistó a Adriana Toval, quien no solo se dijo ser la presunta amante de Ángel, sino que también dio detalles de cómo presuntamente habría sido su relación. Según la costarricense, el romance inició en septiembre de 2025

La periodista Adriana Toval confesó a las cámaras de “El gordo y la flaca” que tenía un amorío con Muñoz y reveló detalles de la relación, en la que aseguró que presuntamente hubo un intercambio de mensajes y generosos obsequios, además de encuentros íntimos en diferentes ciudades de México.

Mencionó que Ángel presuntamente le habría dicho que no era feliz con Ana Bárbara y estarían al borde del divorcio. Por su parte, el mismo Martín informó que ya habría tenido comunicación con Muñoz y este habría admitido todo.

Supuestamente, Ángel Muñoz estría luchando para obtener el perdón de Ana Bárbara, pues no desea separarse.

Se dice que, presuntamente, Ángel no querría divorciarse de la cantante debido a todos los beneficios económicos que tendría actualmente. Cabe destacar que, con el paso de los días, diversos medios han mostrado pruebas de la aparente infidelidad.

Por si fuera poco, el 11 de marzo, el periodista Javier Ceriani mostró el audio de una supuesta discusión que se le atribuye a Adriana y Ángel. También se lanzaron fotos presuntamente de él haciendo una videollamada con ella, estando ambos completamente desnudos.

Ana Bárbara al borde del divorcio por infidelidad / Redes sociales

Filtran audios de Ángel Muñoz, esposo de Ana Bárbara: ¿quería dejarla en la calle?

Ahora, Adri Toval compartió en su Instagram una llamada telefónica en la que se escucha la presunta voz de Ángel Muñoz confesando que presuntamente ya quería divorciarse de Ana Bárbara. En el audio se le escucha decir que se siente menospreciado y que planeaba quedarse con la casa de Los Ángeles y la de Cancún.

“Se quiere divorciar y le dije: ‘Está bien, yo también quiero mi libertad. Quiero estar solo, ya era mucho para mí. Pero mi plan es hacer dinero donde yo pueda pagar más, porque mi sueño es quedarme con esta casa. Cuando ella me la ofreció le dije: “No, no, no, dame chance. Yo la quiero comprar, pero dame chance con lo de mis proyectos. Yo creo en mí”’ Audio que se le atribuye a Ángel Muñoz

En el audio, Adriana cuestiona: "¿Tu salida es quedarte con esa casa?”, y él habría respondido: “Ajá (...) pero, obvio, utilizar el dinero de mis películas para dar más pagos, pagar más yo que ella para decirle: ‘Mira, aquí está lo que tú pagaste, porque tú dijiste que por porcentajes’”.

También menciona que quiere quedarse con la propiedad porque solo hay cinco casas en el fraccionamiento, tiene alberca y es como en sus sueños, aunque sabe que no es totalmente suya.

“Ella va a pelear y yo es lo que te digo, ella me dice ‘si no fuera por mí, no tendrías una casa’. Esta casa tiene todo, esta fue la casa de mis sueños, pero también puse dinero. Sería un pen... si no peleo por lo que me corresponde, ¿me explico?”, se escucha.

Checa: Ana Bárbara investigada; sus hijos corren peligro: “Uno vio un arma, estaba deprimido y la tomó”

¿Qué opinaría Ángel Muñoz presuntamente de los hijos de Ana Bárbara?

En el audio que se le atribuye a Ángel también se escucha que presuntamente buscaría correr a los hijos de Ana Bárbara, Emiliano de 21 años y Chema de 19 años.

“A Emiliano lo tenemos que correr, que Chema se quedara (...) como este es más manipulador, le meten cosas en la cabeza... más Chema que Emiliano”.

No solo eso, en la llamada se escucha decir que él no tendría problemas con Ana Bárbara si no tuviera a esos hijos: “Si ella no tuviera a esos hijos si estuviésemos bien”.

Checa: José Emilio Levy explota tras exponerse la supuesta infidelidad a Ana Bárbara: “Ángel es mala persona”

Ángel Muñoz, esposo de Ana Bárbara, rompe el silencio sobre presunta infidelidad / Redes sociales

¿Qué mensaje le envía Adri Toval, presunta amante de Ángel Muñoz, a Ana Bárbara?

A horas de que se transmitiera el famoso show de Univision, Adri Toval recurrió a sus redes sociales para publicar algunos mensajes dirigidos a Ángel Muñoz y a Ana Bárbara.

“Ángel, tú le dijiste al programa que yo estoy sacando todo esto porque quiero hacerle daño a Ana Bárbara. Si de verdad hubiera querido hacerlo, habría vendido la nota desde el principio”, escribió.

Adri Toval expresó de forma contundente: “Ana, nunca quise hacerte daño. A mí siempre me dijeron que ustedes estaban mal y que se iban a separar”.

Según Toval, Muñoz presuntamente le argumentaba que la cantautora vivía “más en Cancún que en Los Ángeles”, que es “depresiva” y que a veces no lo dejaba dormir porque, supuestamente, se pone “a llorar a las 4 de la mañana”.

“Ana Bárbara, tus hijos son primero. ¿Cómo puedes estar con un hombre que le dice a la amante que los odia, que a ti no te quiere, que eres manipuladora, y que en terapia con el psicólogo dijo: ‘Quiero mis hijos de sangre’? ¿Sabes qué me dijo? Que en tres años estará divorciado y estúpidamente millonario.Mamita, entiendo que estés muy enamorada, pero esto ya es una burla mundial” Adri Toval

“Yo estoy joven. Si realmente hubiera querido hacerte daño, habría vendido la nota durante los viajes. Habría hecho un escándalo desde un principio; incluso me habría embarazado para amarrarlo”, apuntó.

“Pero jamás quise atarme a un pit… chiquito, un hombre celoso, manipulador, controlador y extremista. ¿Tú crees que yo quiero un futuro con un hombre que me confesó que quiere dejarte en la calle?”, finalizó.

Mira: Ángel Muñóz, esposo de Ana Bárbara, tras ser tachado de infiel, le habrían detectado un tumor: “Hacía sangre”