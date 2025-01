Aubrey Plaza rompe el silencio tras el suicidio de su esposo guionista y director, Jeff Baena

El inicio del 2025 trajo consigo una noticia devastadora para el mundo del entretenimiento: el guionista y director Jeff Baena, esposo de la actriz Aubrey Plaza, fue encontrado sin vida en su hogar en Los Ángeles el pasado 3 de enero. Con tan solo 47 años, Baena falleció luego de tomar una decisión fatal, según confirmaron las autoridades locales que atendieron la emergencia.

La policía y los bomberos fueron los primeros en llegar a la residencia del director, donde lamentablemente confirmaron la muerte de Baena. La noticia dejó a la industria cinematográfica y a sus seguidores profundamente conmocionados. Jeff Baena, conocido por su trabajo en películas como The little hours (Lujuria en el convento) y Life after Beth (Mi novia es una zombie), había dejado una marca significativa en el cine independiente con su estilo único y creativo.

La pérdida de Baena no solo impactó a sus colegas y amigos cercanos, sino que dejó un vacío en la vida de Aubrey Plaza, quien hasta ahora había guardado silencio sobre el tema. Finalmente, la actriz decidió compartir un mensaje emotivo sobre esta difícil etapa.

Aubrey Plaza pide privacidad y agradece el apoyo de los fans

En un comunicado emitido días después del trágico suceso, Aubrey Plaza rompió el silencio y pidió respeto hacia su duelo. La actriz, conocida por su participación en producciones como Parks and recreation y The white Lotus, agradeció las muestras de apoyo recibidas en este complicado momento en un comunicado, firmado también por la familia de Baena.

“Esta es una tragedia inimaginable. Estamos profundamente agradecidos con todos los que han ofrecido su apoyo. Por favor, respeten nuestra privacidad durante este tiempo”. Aubrey Plaza

La historia de amor entre Aubrey Plaza y Jeff Baena

Aubrey Plaza y Jeff Baena comenzaron su relación en 2011, pero siempre mantuvieron su romance alejado de los reflectores. Fue en mayo de 2021 cuando Plaza sorprendió a sus seguidores al referirse a Baena como su “esposo” en una publicación de Instagram, confirmando así que se habían casado en secreto.

En una entrevista en The Ellen DeGeneres show, Plaza reveló detalles de su boda, que tuvo lugar durante el confinamiento por la pandemia de Covid-19. “Nos aburrimos una noche y nos casamos... Creé un altar rápido en nuestro patio con piedras, humo y fuego”, recordó Plaza con humor. Incluso mencionó que el acto fue oficiado por “un hombre con camisa hawaiana”.

La relación entre ambos no solo fue personal, sino también profesional. Baena y Plaza colaboraron en varios proyectos cinematográficos, destacando el trabajo en películas donde el toque creativo de ambos se fusionó para crear historias únicas. La actriz confesó a GQ en 2022 que su papel en The White Lotus estaba inspirado en parte por su vida matrimonial con Baena.