Olivia Bucio supera el cáncer y un infarto cerebral ¡es un milagro!

Hace 3 años TVNotas te dio a conocer la noticia de que a la primera actriz Olivia Bucio le habían detectado cáncer de mama. Hace un año ella apareció en un evento y comentó que le había dado un infarto cerebral que le dejó importantes secuelas. A partir de ello dejó de aparecer públicamente. Pero hace unos días nos la encontramosen el Teatro de los Insurgentes en las 100 representaciones de la obra de teatro Cabaret. Aunque no quiso dar entrevistas a la prensa, hizo una excepción con TVNotas y esto nos dijo:

“Me siento muy feliz de estar esta noche con el elenco de la obra Cabaret en la que yo participé en una versión anterior. Por eso fui invitada. Te puedo decir que es un milagro que yo esté aquí después de todo lo que he atravesado en los últimos años. Cada vez voy mejor, el problema es que es muy lento. A veces me desespero, pero estoy echándole ganas”, nos confesó.

La actriz fue invitada al estreno de Cabaret / Alejandro Isunza

Los problemas de salud de Olivia Bucio

Por primera vez, Olivia reconoció la información que publicó TVNotas sobre su cáncer de mama: “Yo estaba en la telenovela Quererlo todo. Una vez fui a que me hicieran una mastografía y me dijeron que tenía cáncer. Fue un gran impacto para mí”.

Sin embargo, Olivia no quiso dejar la novela: “Los sábados y domingos me iba a que me dieran las quimioterapias, y de lunes a viernes trabajaba. Me dijeron que me iba a sentir mal, pero no. Amo tanto mi trabajo que no me dejé caer. Se me empezó a caer el cabello, pero me pusieron una peluquita y terminé la telenovela”.

Después vino el otro padecimiento: “Hace más de dos años me caí. Me llevaron al hospital y era un infarto cerebral. No te imaginas lo que es tener cáncer de mama y sufrir un infarto cerebral al mismo tiempo. Fue estar en hospitales en serie. Muy consecutivos. Impactantes. De mucho riesgo. Yo decía: ‘¿De qué se trata esto?’”.

La actriz lució sonriente en el estreno de Cabaret / Alejandro Isunza

¡Una guerrera! Olivia Bucio desea regresar a la televisión; así se recupera y no se deja vencer

Del cáncer de mama nos compartió: “Gracias a Dios lo superé. Soy una sobreviviente. Ya toqué la campana. Dios nunca me ha soltado de su mano”.

En cuanto a las secuelas, nos señaló: “La movilidad de la pierna me cuesta trabajo. Tomo terapia todos días. Fisioterapia. Me meto a la alberca, clases de canto, baile. El pronóstico de los doctores es muy bueno”.

Finalmente, compartió que quiere regresar a la televisión: “Tengo muchas ganas. El teatro y las telenovelas son mi pasión. Espero poder estar el próximo año. Me muero de ansias por volver”.

