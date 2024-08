LCDLFM: Gomita presume ser licenciada, pero usuarios recuerdan cuando dijo que solo acabó la secundaria

Araceli Ordaz, mejor conocida como Gomita, sigue dando de qué hablar en ‘La casa de los famosos México’. En esta ocasión, la influencer afirmó ser mejor que Gala Montes por “sí tener estudios de licenciatura”.

Durante una conversación con el cuarto ‘Tierra’, Adrián Marcelo mencionó que “ya le habían pasado datos” de que Gala no había estudiado para ser actriz, así como tampoco acabó cursó una licenciatura: “(Me dijeron que) por ejemplo, ella no tiene estudió. Eso me dijo Sian”, indicó.

En respuesta, Gomita dijo sentirse sorprendida de haber discutido con una persona que “no tiene papeles”, mencionando que ella sí había concluido la carrera en ciencias de la comunicación.

“Soy licenciada en ciencias de la comunicación. ¿Cómo que me pongo a pelear con una persona que no tiene papeles” Gomita

Gomita / Cortesía Gomita

Usuarios recuerdan cuando Gomita mencionó que solo terminó la secundaria

Las declaraciones de Gomita causaron mucha indignación en redes sociales y muchos usuarios resurgieron una entrevista en la que la exconductora de ‘Sabadazo’ afirmó que solo había concluido la secundaria.

A principios del 2023, la influencer asistió como invitada al canal de YouTube de Silvia Olmedo. Durante dicha plática, mencionó que, debido a circunstancias de la vida, solo estudio la educación básica, admitiendo que mintió sobre sus estudios en diversos medios.

“Hasta la secundaria. Tuve que decir y aceptar en muchos medios o aceptar en redes que había estudiado la universidad y había obtenido mi maestría en ciencias de la comunicación” Gomita

Como era natural, este hecho molestó a muchos internautas, quienes lamentaron que quisiera “humillar” a Gala con una “mentira”.

Con que gominola nos mintió y solo tiene la secundaria @GOMITA_OFICIAL pic.twitter.com/I7pyV3O5c7 — le unicornie (@le_unicornie) August 16, 2024

Hermana de Gala Montes explota contra Gomita

Esta situación llegó a oídos de Beba Montes, hermana de Gala, quien usó sus redes sociales para defender a la actriz y decir que, pese a no tener estudios de licenciatura, es una persona sumamente preparada.

Asimismo, tachó a Gomita de “ridícula” y sostuvo que la protagonista de ‘Vivir de amor’ es mucho mejor que ella.

“Créeme que mi hermana no tuvo tiempo de estudiar una licenciatura porque su trabajo no se lo permitió, pero mi hermana no se quedó picándose los mocos. Mi hermana te viste de payaso en dos segundos y te saca a chi… a tu ma…, como ya hemos visto en todo el juego. Mejor cállate el h0c1c0”, expresó.

