Olivia Bucio sufrió un infarto cerebral que le dejó secuelas: “toda mi voz se fue”

Olivia Bucio reaparece luego de sufrir un infarto cerebral que le dejó secuelas.

La actriz Olivia Bucio, reapareció el fin de semana para celebrar los 70 años del Teatro Insurgentes y sorprendió al contar que atravesó por problemas de salud al sufrir un infarto cerebral.

En entrevista con medios de comunicación, la actriz de musicales como ‘Sugar’, ‘Can Can’ y ‘El Fantasma de la Ópera’, indicó que este infarto le dejó secuelas y apenas recuperó el habla.

En su reaparición, a la actriz de 68 años se le vio con poca movilidad al estar apoyada de un bastón, así como con dificultad para hablar.

En el encuentro con los medios de comunicación, la actriz indicó, “ahorita no puedo cantar. Me puse mal, toda esta mano (derecha) no la muevo y apenas estoy hablando porque toda mi voz se fue”.

Y añadió, “tuve un infarto cerebral, no sé por qué salió así, nadie sabe”.

La actriz dijo que le daría mucho gusto regresar, aunque sea para una ocasión especial al teatro musical, “si puedo (regresar), yo creo que sí”.

Y finalizó con un mensaje para su público, “los quiero mucho y le voy a seguir echando ganas”.

Recordemos que en agosto de 2021, en TV Notas te contamos que la actriz de ‘Rubí', se encontraba en un tratamiento por el cáncer de mama y desde entonces se mantuvo alejada de las cámaras luego de sus más recientes proyectos como ‘Mi Marido Tiene Familia’ y ‘Quererlo Todo’.

En ‘Quererlo Todo’, la actriz usó una peluca por el cáncer de mama que le detectaron / YouTube: Arriba con Hugo Enrique/ TV Notas

Además, en 2019, la actriz sufrió una caída de 2 metros de altura, que la llevó al hospital para ser intervenida quirúrgicamente, por lo que le colocaron dos tornillos en el pie izquierdo y también sufrió lesiones en su rodilla derecha al quedar ‘deshecha’ por la caída.

Olivia Bucio ha sufrido algunos problemas de salud en los últimos años / TV Notas

¿Qué es un infarto cerebral?

De acuerdo con Mayo Clinic, un accidente cerebrovascular isquémico sucede cuando “un coágulo sanguíneo bloquea o estrecha una arteria que conduce al cerebro”, es decir, cuando la sangre deja de llegar al cerebro, impidiendo así que “el tejido cerebral reciba oxígeno y nutrientes” y provocando que las células cerebrales comiencen a morir en minutos.

Un accidente cerebrovascular es considerado una emergencia médica y la acción temprana puede reducir el daño cerebral, así como otras complicaciones.

Los síntomas incluyen: dificultad para hablar y entender lo que dicen, parálisis o entumecimiento de la cara, brazo o pierna, problemas para ver en uno o ambos ojos, dolor de cabeza y problemas para caminar.

Así se produce un infarto cerebral / MayoClinic

Entre las complicaciones se encuentran discapacidades temporales o permanentes, según cuánto tiempo estuvo el cerebro sin flujo sanguíneo, así como la parte afectada.

Algunas de estas discapacidades son: parálisis o pérdida del movimiento muscular, dificultad para hablar o tragar, pérdida de memoria o dificultad para pensar, problemas emocionales, dolor en partes del cuerpo afectadas, cambios en la conductora y capacidad del cuidado personal.