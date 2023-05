Lluvia de estrellas en el 70 aniversario del Teatro Insurgentes de la CDMX

Los asistentes disfrutaron de una función especial del exitoso musical “Mamma mia!” y, al final, se realizó la develación de una placa conmemorativa.

La tarde del pasado 30 de abril, se dieron cita una gran cantidad de luminarias por los 70 años del emblemático Teatro Insurgentes de la Ciudad de México, en el que disfrutaron de una función especial del exitoso musical “Mamma mia!”, donde destacó la presencia de doña Silvia Pinal y, al final, se realizó la develación de una placa conmemorativa.

Cabe mencionar que la querida actriz presentó la comedia musical “Mame” en dicho recinto cuando tenía 17 años, convirtiéndose en pionera del teatro musical en México, al respecto, dijo: “Es una gran emoción porque yo he estado muchas veces en este teatro y me da mucho gusto estar hoy aquí”.

Además, hablo de cómo celebrará el 10 de mayo: “Yo creo que me voy a ir fuera a Cuernavaca o Acapulco, no me han dicho nada mis hijos, pero seguro me voy a Acapulco. Lo que quiero es que este conmigo, no me fallan”.

Con el exitoso musical “Mamma mia!”, festejan el 70 Aniversario del Teatro Insurgentes de la CDMX. / Luis Marín

Y expresó las ganas que tiene de trabajar: “Ya voy a empezar, lo que sea lo voy a hacer, me gustaría trabajar con los chicos nuevos de la televisión y el teatro”.

Doña Silvia Pinal no podía faltar a esta magna celebración, ya que ha sido un escenario que ha pisado desde que inició su carrera. / Luis Marín

Entre las personalidades que asistieron, estuvieron la productora Tina Galindo, Susana Zabaleta y su hija Elizabetha, Mariana Garza, Luz María Aguilar, Cesar Bono, Norma Lazareno, Mauricio Herrera, Olivia Bucio, Arlette Pacheco, Horacio Castelo, Alejandra Bogue y Shanik Berman, entre muchos más.