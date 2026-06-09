La casa de los famosos 2026: ¿Quién fue el decimonoveno eliminado del reality HOY martes 9 de junio?

La cuenta regresiva para conocer al ganador de La casa de los famosos 2026 de Telemundo ya comenzó. Tras más de 100 días de estrategias, pleitos, alianzas inesperadas y momentos virales, el reality entra en su fase más intensa, donde cada voto del público podría cambiarlo todo.

La reciente salida de Curvy Zelma Cherem el lunes 8 de junio dejó a 7 habitantes que siguen en la pelea por conquistar al público y llevarse el premio mayor. Pero la calma no durará: esta semana estará marcada por eliminaciones consecutivas que reducirán la competencia a solo cinco concursantes rumbo a la gran final.

Te puede interesar: ¿Exhabitante de La casa de los famosos desplazaría a conductora estrella de La mesa caliente? Esto se sabe

¿Quiénes son los finalistas de La casa de los famosos 2026 de Telemundo?

Los finalistas de La casa de los famosos 2026 de Telemundo lograron sobrevivir a semanas de nominaciones, enfrentamientos y decisiones estratégicas que marcaron el rumbo de la temporada. Gracias al respaldo de la audiencia, siete celebridades continúan en la pelea por el título.

Los habitantes que siguen dentro de la competencia son:

Fabio Agostini

Celinee Santos

Josh Martínez

Horacio Pancheri

Stefano Piccioni

Luis Coronel

Yoridan Martínez

Se sabe que partir de lunes 8 de junio, un participante abandonará la casa cada día hasta llegar al grupo definitivo que disputará la gran final.

¿Cómo van las votaciones de La casa de los famosos 2026 hoy 9 de junio y quién podría quedar en el séptimo lugar de la competencia?

Las encuestas digitales hechas por fans y creadores de contenido se han convertido en el mejor termómetro para saber cómo van las cosas fuera de la casa. Aunque no son oficiales, sí dejan ver por dónde se mueve la preferencia del público y quiénes llevan ventaja.

En este caso, uno de los sondeos más confiables ha sido el de Gerardo Escareño en su cuenta de Vaya- vaya donde ya se perfila quiénes son los favoritos del público y quiénes están en la cuerda floja. La diferencia es clara: hay participantes que dominan la cima, mientras otros ya están peligrosamente cerca de la zona de eliminación.



Fabio Agostini: 42.5%

Celinee Santos: 41.5%

Luis Coronel: 5.5%

Josh Martínez: 4%

Stefano Piccioni: 2%

Yoridan Martínez: 2%

Horacio Pancheri: 1.5%

Tal vez te interese: Exparticipante de La casa de los famosos posa muy ligerito y muestra su lavadero: ¡Rompió las redes sociales!

¿Cuál es el premio del ganador de La casa de los famosos 2026 de Telemundo y cuándo es la gran final?

La gran final de La casa de los famosos 2026 de Telemundo se celebrará el próximo 11 de junio en una transmisión especial de Telemundo que reunirá a los finalistas, exparticipantes e invitados especiales.

El premio más codiciado de la temporada será el tradicional maletín con 200 mil dólares (3.4 millones de pesos mexicanos), además del reconocimiento de convertirse en el ganador absoluto de una edición de La casa de los famosos 2026 de Telemundo que estuvo marcada por controversias, romances, enfrentamientos y momentos virales.