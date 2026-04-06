Moisés Peñaloza ¡sorprende con look muy ‘chacalón’! Da vida a “Leandro” y luce ardiente, ¡arranca suspiros! FOTOS

En las últimas semanas, Moisés Peñaloza ha recibido cientos de piropos en redes sociales debido a su cuerpo ejercitado y al estilo ‘chacalón’ que adoptó para la telenovela Corazón de oro, pero lejos de incomodarse, demuestra sentirse halagado: “Estoy dispuesto a leer los piropos que sean. Me han llegado unos muy fuertes. Hay algunos que me he grabado, pero no se los diré, porque son muy duros. Los piropos son lindos (ríe)”.

El actor dejó en claro que no solo es guapo, sino que también tiene grandes habilidades: “Tuve la fortuna de trabajar desde muy pequeño. No por necesidad, pero sí por gusto para ayudar en casa. Le sé a la carpintería, herrería, plomería y a la mecánica. Llegué a Televisa del Golfo como ingeniero para hacer mis prácticas, no como actor, pero con la intención de meterme a la actuación. Soy ingeniero en electrónica”.

“Soy un hombre que, si algo falla, no funciona o se descompone en casa, yo mismo lo arreglo sin importar que me ensucie o moje. No puede fallar nada”. Moisés Peñaloza

Moisés Peñaloza / Liliana Carpio, cortesía televisa, iG @moisessPenaloza y @corazondeoro.oF

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¿Cuál es el personaje que Moisés Peñaloza interpreta en ‘Corazón de oro’?

Habló sobre “Leandro”, su personaje en Corazón de oro: “Es un boxeador que vive sus sentimientos a flor de piel. Tiene una gran conexión con ‘Catalina’, personaje de Gala Montes, pero al mismo tiempo llega otra chica a moverle el tapete. Lo bonito es que con él, la gente conocerá un poco más sobre el boxeo, un deporte muy importante”.

Este personaje ha sido todo un desafío. “Me he enfrentado a un reto actoral: Mantener mi energía en 32 escenas, de 8 de la mañana a las 10 de la noche, grabando peleas en el ring de box, con el cuerpo bien entrenado. He sentido realmente los golpes y he llegado al máximo. Llevar este tipo de emoción y nivel de entrenamiento a la ficción es una experiencia maravillosa”.

“Leandro” lleva un tatuaje en el brazo, pero ¿él lo usaría?: “Uso el tatuaje únicamente para la ficción. Siempre me han gustado los tatuajes, pero tenía la percepción de que el actor es un lienzo y no lo quería manchar. Un tatuaje demanda otro tipo de personalidad. Además, requiere mucho tiempo para taparlos en producción”.

Moisés Peñaloza / Liliana Carpio, cortesía televisa, iG @moisessPenaloza y @corazondeoro.oF

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¿Moisés Peñaloza practicará box?

Tras su cambio físico y de vestimenta, y la forma en la que ahora lo ven en las redes, le preguntamos qué tan hot es con sus parejas, y nos confesó: “Depende mucho de la situación y de la persona. Prefiero dejar que las cosas sucedan. Soy sensual, apasionado y amoroso. Cuando tengo pareja, me gusta entregarme 100% al amor. Me encanta hacerle saber a la persona que la amo y la deseo”, expresó el ex de Elaine Haro.

Le pedimos que nos enseñara técnicas de box, y respondió, contundente, sin decir nombres, en contra de los famosos que se han anotado al Ring Royale y Supernova.

Moisés Peñaloza “No puedo hacerlo como tal; sin embargo, lo que sí me gustaría decirle a la gente que se sube al ring a decir que son boxeadores es: ‘Déjense de payasadas, mejor dedíquense a sus videos de TikTok. Dejen hacer su trabajo a los que sí son boxeadores”.

Finalmente, el actor compartió el tip perfecto para ser un ‘bonachón’ en la pantalla y enamorar al público. “Lo único que hago es levantar un poquito por aquí (se sube la playera) (ríe). La gente me ha dicho: ‘Eres la picardía y el fueguito de la conversación en esta telenovela’. El personaje tiene sus propias frases, como: ‘Catuca’. Su significado es que hay una grieta que conecta a la intimidad de ‘Catalina’ y a la realidad de ‘Leandro’”

Corazón de oro / Liliana Carpio, cortesía televisa, iG @moisessPenaloza y @corazondeoro.oF

¿Quién es Moisés Peñaloza?

Estudió Ingeniería en electrónica, pero siempre quiso ser actor.

En 2015 ingresó al Centro de Educación Artística (CEA) de Televisa. Poco tiempo después debutó en programas unitarios y participó en las series: Esta historia me suena, Médicos, línea de vida y Vecinos.

En 2021 fue parte de Las estrellas bailan en Hoy, donde quedó en segundo lugar.

En 2022 participó en Mister Supranational México, donde se colocó en el tercer lugar como el hombre más guapo del mundo.

Lo vimos en las telenovelas: Diseñando tu amor (2021), Si nos dejan (2021), Minas de pasión (2023), El ángel de Aurora (2024), Me atrevo a amarte (2025) y actualmente está en Corazón de oro.

Cuenta con 313 mil seguidores en Instagram y 1.3 millones en TikTok.

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