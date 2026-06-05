Excolaboradora de Adela Micha detenida por presunto fraude: VIDEO

Hace apenas unas horas, la Fiscalía General del Estado de Morelos confirmó la detención de Suzanne ‘N’, excolaboradora de Adela Micha, por el delito de presunto uso de documento falso. La periodista fue quien la denunció hace ya un año. Te contamos los detalles.

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Excolaboradora de Adela Micha. / Redes sociales

¿Por qué Adela Micha denunció a Suzanne ‘N’?

Todo comenzó en 2025. En ese entonces, Adela Micha, quien en ese año también se hizo viral por entrevistar a Christian Nodal, denunció penalmente a Suzanne ‘N’. Esta última había trabajado con ella por 27 años en diversos proyectos.

De acuerdo con lo que trascendió, Micha descubrió unos documentos que datan del 2019, en los que la hoy imputada usaba su nombre para obtener diversos recursos económicos entre los que se encuentran:

Un contrato de mutuo con garantía hipotecaria utilizado para obtener un préstamo por un millón de pesos.

Un convenio modificatorio.

Un pagaré que comprometía de manera ilícita el patrimonio de la conductora por un millón 240 mil pesos.

Con apoyo de las autoridades pertinentes, se logró demostrar que dichos documentos eran apócrifos. También se descubrió que supuestamente habría desviado recursos del programa ‘La Saga’ durante su labor como asistente entre 2023 y 2024.

En su momento, Suzanne negó las acusaciones. Afirmó que ella era socia legítima y copropietaria de la marca del show. También sostuvo que la denuncia era una estrategia de Adela para no pagarle la liquidación que le corresponde.

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Adela Micha acusó de fraude a su excolaboradora / Redes sociales

Así fue la detención de Suzanne ‘N’, excolaboradora de Adela Micha

Según los reportes iniciales, Suzanne ‘N’ fue detenida en Cuernavaca, Morelos. Las autoridades del estado, en colaboración con policías de la Ciudad de México, llevaron a cabo un operativo para su detención.

En las imágenes del momento, se puede ver que la mujer, sin oponer resistencia, es sacada de su domicilio. Tras su arresto, la mujer fue trasladada a la capital del país para continuar con su proceso legal. Se desconoce su situación actual.

Cabe mencionar que, durante las investigaciones, se realizó un cateo en una de sus propiedades ubicadas en la alcaldía Álvaro Obregón: “Suzanne ‘N’ se le presume inocente, mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el órgano jurisdiccional correspondiente”, informó la Fiscalía.

#ÚLTIMAHORA 🚨 Cae excolaboradora de Adela Micha



Así fue detenida Suzanne N, quien es es acusada de usar documentos con firmas atribuidas a la periodista para obtener un préstamo sin autorización. Además, ya enfrentaba otro proceso por presunta administración fraudulenta que… pic.twitter.com/nu697ycYuv — Grupo Fórmula (@Radio_Formula) June 5, 2026

La reacción de Adela Micha ante la detención de Suzanne ‘N’

Hasta el momento, Adela Micha no se ha pronunciado ante la detención de Suzanne ‘N’. Se cree que podría decir algo en alguno de sus programas digitales. Sin embargo, al tratarse de un tema legal, posiblemente guarde silencio por recomendaciones de sus abogados.

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