Adela Micha puso su bazar anual con su ropa, accesorios y muebles, ¡Bara, bara, llévelo, llévelo!

Adela Micha no solo brilla como periodista, también lo hace como icono del estilo, y ha sabido combinar su pasión por la moda con una iniciativa que refleja conciencia social y sostenibilidad: Su tradicional bazar, donde vende algunas prendas de su guardarropa para que sean reutilizadas.

¿Cómo nació la idea del bazar de Adela Micha y qué la inspiró a hacerlo?

Adela Micha comparte cómo nació la idea: “Surge de la necesidad... si quiero seguir comprando, tengo que seguir vendiendo. Me gusta la moda. Tengo mi estilo propio. Y esto es una buena manera de hacer lo que me gusta. La gente viene, compra y se va contenta. Además, es la forma de acercarme a ellos”.

Considera que las personas que visitan su bazar y que compran su ropa y accesorios se convierten en más que seguidores

“Siento que de pronto son como familia. Aunque no nos conocemos, cuando nos vemos se siente algo muy familiar. Estoy agradecida con el público. Hacemos esto cada año o año y medio”. Adela Micha

Adela Micha abrió las puertas de su exclusivo bazar el 6 de octubre, donde vendió desde ropa y accesorios hasta muebles de diseño. / Francisco Mancera

La presentadora señaló que le da gusto que la gente compre sus pertenencias y dijo sentirse agradecida. “Ahorita veo cómo se van muy contentos y digo: ‘Ya se van a acordar de mí, porque van a usar mis cosas’. Siento padre. Me da mucho gusto, solo puedo sentirme agradecida”.

Todo está en muy buen estado. “Como saben, tengo fascinación por la ropa. Son prendas que no uso mucho, que solo me puse 1 o 2 veces. Está prácticamente nueva. Cuido mucho mis cosas”.

¿Qué tipo de ropa y accesorios vende Adela Micha en su bazar?

Adela Micha detalló qué es lo que se podrá encontrar en el bazar. “Hay de todo: Bolsas de marca y sin marca. Las bolsas, como inversión, es mejor comprarlas usadas, pero en buen estado. También hay accesorios, mascadas, pañuelos, corbatas y zapatos. ¿A qué mujer no le encantan los zapatos? Aquí hay hasta muebles de oficina y cualquier cantidad de cosas. Lo increíble de esto es que todo está seleccionado por mí. Yo siempre lo he dicho: Compro lo que me gusta, aunque sea barato”.

Hay objetos para todas los gustos y posibilidades. “Puedes encontrar cosas de 70, 80 o 100 pesos hasta cosas muy finas, como unas bolsas prácticamente nuevas de 30 mil pesos, que son para coleccionistas. Hoy en día esto se hace en todo el mundo. La gente usa ropa de segunda mano”.

Revela que ella también ha comprado atuendos de segunda mano, pues, además de reutilizar, ha encontrado prendas únicas.

“Yo he comprado verdaderas joyas de segunda mano. Algunas de ellas ya no las encuentras en las tiendas, porque son de colecciones pasadas. Hay algunas cosas que hasta el día de hoy me acompañan y que son verdaderos clásicos. Pasa lo mismo con los muebles. Yo tengo algunos que compré hace 20 años y que son maravillosos”. Adela Micha

Adela comentó que no es una persona que acumula y que no le cuesta trabajo desprenderse de las cosas materiales.

Considera que hay que limpiar el clóset y hogar para renovar las energías y que todo fluya. “Sí tengo cierto apego emocional con algunas cosas, pero creo que es mejor que las disfrute otra persona. Por ejemplo, puse en venta unos alebrijes, que son artesanías maravillosas, y unas obras de arte con su certificado de autenticidad, y si alguien las puede disfrutar, adelante”.

¿A qué se destina el dinero del bazar de Adela Micha?

La periodista Adela Micha aseguró que el dinero que recaude este año lo invertirá en la producción de sus programas transmitidos por “La saga”, su canal de YouTube.

“Nos vamos a mudar de casa, así que las escenografías, muebles y sillones se están vendiendo y tienen historia de los programas.El dinero será en beneficio de mi equipo de trabajo, porque todos trabajamos para la misma causa y todos queremos seguir haciendo cosas. Queremos hacernos más grandes. Entonces teníamos una inversión aquí en muebles y oficinas. Todo esto se va a reinvertir”.

¿Dónde está el bazar de Adela Micha y hasta cuando?

Por último, Adela Micha asegura que no le importan las críticas respecto a su forma de vestir.

“A estas alturas no me importa lo que digan de mí. Cuando uno es más chavo, tal vez sí le molesta, pero ahora me da lo mismo. Yo me visto como me gusta, como me siento cómoda. Y tengo cosas muy rockeras, otras muy sofisticadas y otras ‘normales’ o vaqueras, que me encantan. Tengo unas botas guardadas desde hace 20 años que me chuleó Mick Jagger, de los Rolling Stones, y que no me las he vuelto a poner por la misma razón”.

El bazar de Adela Micha se está en Río Balsas #57, colonia Cuauhtémoc, Ciudad de México. Arrancó el 6 de octubre y estará vigente hasta agotar existencias.

