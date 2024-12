David Faitelson revela que no permitiría que sus hijas salieran con un americanista ¿Cuál es la razón?

En una entrevista llena de humor y reflexiones, el comentarista compartió su visión sobre varios temas personales y deportivos, destacando un comentario sobre el Club América que no dejó indiferente a nadie.

En la sección “¿Qué pasaría si?”, conducida por Faisy, David Faitelson respondió a preguntas hipotéticas que buscaban revelar más sobre su vida y opiniones. Una de las primeras preguntas fue: “¿Qué pasaría si solo pudieras seguir un deporte por el resto de tu vida?”, a lo que Faitelson contestó sin titubear: “El béisbol, a los Yankees de Nueva York”.

Su respuesta reafirma su conocida pasión por este deporte, una faceta menos mediática del periodista que suele asociarse más con su labor como analista de fútbol.

“No, de ninguna manera": Faitelson y los americanistas

Sin embargo, otra pregunta generó más risas y controversia. Una de las conductoras del programa lanzó: “¿Qué pasaría si tus hijas salieran con un americanista o con futbolistas?”.

La respuesta de Faitelson, fiel a su estilo, fue contundente y humorística: “Aquí en México hay un problema; en Estados Unidos las armas están permitidas… no, no, imagínate tener en la sala de la casa, Dios mío. No, de ninguna manera. Mis hijas que se casen con quien ellas amen, sea hombre, mujer, sea blanco, negro, amarillo, no me importa mientras haya amor, pero con un futbolista del América, no”.

El comentario, aunque en tono de broma, refleja el rechazo que Faitelson ha mostrado hacia el club americanista a lo largo de los años, una relación marcada por críticas y señalamientos que lo han convertido en una figura controvertida entre los aficionados azulcremas.

Faitelson, su crítica imparcial y su vida fuera del deporte

David Faitelson ha sido uno de los periodistas más críticos del deporte mexicano, especialmente en lo relacionado con el fútbol. Aunque no ha revelado públicamente a qué equipo de la Liga MX apoya, su estilo analítico y directo lo ha llevado a cuestionar la calidad y la gestión del fútbol en México en repetidas ocasiones.

La entrevista continuó con una pregunta inesperada: “¿Qué pasaría si no existieran los deportes? ¿A qué te dedicarías?”.

Su respuesta, cargada de nostalgia y humor, sorprendió al público: “Wow, qué buena pregunta. Yo hubiera sido marinero, yo hubiera trabajado en cruceros, quién sabe de qué”.

Con esta reflexión, Faitelson mostró una faceta menos conocida de su personalidad, evidenciando que, aunque su vida está profundamente ligada al deporte, tiene otras inquietudes y sueños.

David Faitelson se ha ganado un lugar en la opinión pública como una figura controversial que no teme expresar sus ideas, aunque estas puedan generar división. Su rechazo a la posibilidad de que sus hijas salgan con un americanista, aunque dicho en tono humorístico, encarna su postura crítica hacia uno de los equipos más populares del fútbol mexicano.

La entrevista en Faisy Nights mostró a un Faitelson relajado, dispuesto a compartir aspectos de su vida personal y profesional con un toque de humor y sinceridad que conecta con su audiencia.

