David Faitelson explota contra Rafa Puente Jr. en vivo: asegura que es un “entrenador fracasado”

David Faitelson volvió a dar de qué hablar al perder los estribos y protagonizar una fuerte discusión con Rafa Puente del Río durante la más reciente transmisión del programa de TUDN, ‘Línea de cuatro’.

Todo comenzó cuando Rafa aseguró que la carrera de Faitelson estaba basada en crear “polémica dónde no la hay”, a pesar de que, en ocasiones, no está “convencido” de lo que dice.

Esto hizo enfurecer al polémico periodista deportivo, quien le exigió que lo respetara. Al ver que el exentrenador de los Pumas seguía insistiendo en que era una persona que solo “vive de la controversia”, David lo tachó de “fracasado”.

“¿Eso quién lo dice? Con todo respeto un p1nch3 entrenador fracasado. Tú sabes atacar, pero no sabes defender, ¿quién lo dice?, ¿quién eres Rafa Fuente? No me puedes decir que hago show porque yo soy un periodista y te pido que me respetes en ese sentido, me estás diciendo que es estéril todo lo que digo” David Faitelson

Faitelson diciéndole pinche entrenador fracasado a Rafa Puente Jr y el otro pobre cabrón ya casi quería llorar jajajajajajajajajajaj qué magia pic.twitter.com/o5TFqR01h8 — Rhevolver (@Rhevolver) April 24, 2024

En respuesta, Puente aseguró que, pese a ser un “entrenador fracasado”, tenía los “suficientes pantalones” para confrontarlo.

“Soy un p1nch3 entrenador fracasado, pero, ¿sabes qué? Tiene los pantalones para decirle en la cara lo que mucha gente piensa y no te dice”, expresó.

Y aprovechó para recordar su llegada a Televisa, empresa que atacó en el pasado: “Sí, no sirvo como entrenador. Pero te lo dije el otro día y lo repito, hay una palabra que en tu vida te has encargado de llevar a cabo y que yo la he llevado a cabo toda mi vida. Fracasado o no fracasado, me da igual. Congruencia, en tu diccionario no existe esa palabra”

David Faitelson con traje / Instagram: @davidfaitelson_espn

¿Cómo reaccionaron el resto de los panelistas?

Aldo Farías y André Marín, quienes también estaban presentes en el programa, decidieron no involucrarse en la discusión y mejor mandaron a comerciales para evitar que la situación se saliera de control.

El pleito no pasó desapercibido en redes sociales y la mayoría de los internautas reprobaron la actitud de ambos expertos deportivos, recordando que su discusión se dio durante un programa en vivo.

Hasta el momento, David Faitelson y Rafa Puente del Río no se han pronunciado ante las críticas por su intensa pelea.

