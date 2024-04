Kuno Becker debuta como padre ¡Dio la bienvenida a su primera bebé, a los 46 años!

Kuno Becker, actor mexicano, compartió con sus seguidores la gran noticia de que se convirtió en papá por primera vez a los 46 años.

La mañana de este 24 de abril, Kuno dio a conocer que por fin dio la bienvenida a su bebé tras nueve meses de dulce espera. Sin embargo, el famoso no reveló el día puntual del nacimiento de su hija.

No te pierdas: Belinda y Natanael Cano: Te mostramos fotografías exclusivas de su nuevo sencillo ‘300 noches’

A través de su cuenta oficial de Instagram, Becker externó la dicha de convertirse en padre de una hermosa bebé.

Por medio de un extenso y cariñoso mensaje, el histrión manifestó lo feliz que está por la llegada de su hija. Aseguró que está ansioso por contarle miles de cosas que, sin duda, le sorprenderán cuando sea más grande.

También, el actor de telenovelas externó que, el ser padre, significa un gran reto para él, ya que quiere ser un ejemplo para su hija.

No te pierdas: Wendy Guevara acompaña a Madonna en el escenario durante concierto en México: “Un sueño hecho realidad”

Agregó: “Con lo que haga, no solo con lo que diga. Sé que ese va a ser mi mejor consejo, mis acciones. Te voy a enseñar que cualquier tipo de relación se basa en el respeto siempre. Sé que quiero estar bien en todos los sentidos por mí, para poder estar para ti”.

Mira: Sherlyn revela la poderosa razón por la que se fue de México

Aunque reiteró que no será nada fácil ser padre, Kuno hizo algunas promesas a su bebé, las cuales espera cumplir sin contratiempos, pues lo único que querrá para ella es proveerla, protegerla, enseñarle y darle la fuerza para enfrentar cualquier obstáculo.

Kuno Becker

“Nunca me vas a deber nada, como algunos dicen de sus hijos. Mi lugar y lo que me toca hacer, es protegerte, proveerte, enseñarte, inspirarte, hacerte fuerte, astuta, brava, estratega, respetuosa, carismática y muchas, muchas, muchas cosas más. Pobre del iluso o ilusa que después de lo que yo te enseñe, se te ponga al tiro, porque yo he vivido de todo y más, y tendrás armas de TODO tipo”.