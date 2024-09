André Marín: David Faitelson revela cómo se encuentra la familia del fallecido comentarista deportivo

Hace una semana, el mundo del periodismo deportivo se vio conmocionado ante el sensible fallecimiento de André Marín, a los 52 años, a raíz de algunas complicaciones de salud suscitadas tras su doble trasplante de pulmón.

Durante el pasado fin de semana, se realizó una misa para honrar la memoria del querido comentarista de deportes, en una iglesia de la CDMX. En dicho evento, estuvieron presentes familiares y amigos más cercanos de Marín, incluido David Faitelson.

Tras culminar la misa, David dio una breve entrevista a un corresponsal del programa ‘Ventaneando’. Durante la plática, externó el gran cariño que le tuvo a André y lo importante que fue en su vida.

David Faitelson “Un hermano para mí. La verdad es que me gusta recordar a la gente en los momentos buenos y, con André, tuvimos muchísimos. En las tardes interminables de risas. Nos queríamos comer el mundo a puños. Lo quiero recordar cómo el niño de los pantalones de mezclilla. Tenía un corazón enorme. Con él pasé momentos inolvidables. Hablé por teléfono con él. Me repetía ‘te quiero mucho’”

¿Cómo se encuentra la familia de André Marín?

David Faitelson reveló que Patricia Arreola, viuda de André Marín, está sumamente afectada por la pérdida de su esposo. Si bien trata de mantenerse fuerte por sus hijos, en ocasiones, el dolor la llega a vencer.

“La familia está muy afectada. La esposa realmente ha sufrido mucho. Ha dormido poco, ha comido mal. Ha tenido días terribles porque ha estado junto a una persona que, lamentablemente, pues se enfermó. Luchó con él hasta el final”. David Faitelson

El colaborador de Televisa contó que Arreola no se quiso despegar ni un momento de André, ni siquiera cuando le anunciaron que había fallecido.

“No lo dejó ni un instante. El lunes (16 de septiembre) por la mañana, cuando fuimos al hospital en Monterrey, no quería despegarse, lo abrazaba, (sin importar que) André ya tenía varias horas de fallecido. Yo creo que (ella y sus hijos) van a salir adelante”, expresó.

Sobre los últimos días de André Marín, David Faitelson dijo: “Luchó hasta el final. Sufrió mucho. Me decía André, sufriendo, ‘David, si yo no vengo a trabajar, me van a despedir’”.

David Faitelson dispuesto a ayudar a la familia de André Marín

El comentarista deportivo relató que no pudo ir al hospital tras la operación de Marín por un problema de salud: “Iba a Monterrey a verlo, pero, lamentablemente, tuve inicios de Covid y, obviamente, no iba a poner en riesgo nada. No fue el trasplante (la causa de su deceso), el trasplante salió perfecto. Fue otro virus, otra bacteria que lo atacó”, indicó.

Para finalizar, mencionó que uno de los hijos de André quiere seguir los pasos de su papá como comentarista deportivo, por lo que está dispuesto a ser su mentor: “Lo único que queda es mantener el legado de buen hombre que fue André Marín”, concluyó.

